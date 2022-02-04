Знижки в Steam, PS Store та Microsoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

У PS Store, Steam і Microsoft Store цього тижня стартували нові розпродажі. А в Epic Games Store зараз можна безплатно отримати платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Розпродажі в Epic Games Store, Steam та GOG: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У популярному сервісі Steam цього тижня стартувало одразу кілька невеликих розпродажів. До 7 лютого в цій крамниці можна буде придбати зі знижками проєкти Electronic Arts та ігри, які створені у місті Квебек. А 10 лютого в Steam завершиться розпродаж відеоігор від видавця Wales Interactive. Також додамо, що всі користувачі цього сервісу до 8 лютого можуть безплатно зіграти в The Sims 4.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

The Sims 4 – 143 гривні (-80%)

A Way Out – 199 гривень (-75%)

It Takes Two – 599 гривень (-50%)

STAR WARS: Squadron – 359 гривень (-70%)

FIFA 22 – 599 гривень (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 899 гривень (-50%)

Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe Edition – 80 гривень (-85%)

We Happy Few – 133 гривні (-90%)

Late Shift – 83 гривні (-60%)

Maid of Sker – 98 гривень (-70%)

It Takes Two / Фото з крамниці Steam

Також власники крамниці Steam опублікували календар розпродажів на найближчі пів року:

21 – 28 лютого – на честь фестивалю Steam Next Fest.

– на честь фестивалю Steam Next Fest. 29 лютого – 7 березня – ігор з кооперативним режимом.

– ігор з кооперативним режимом. 14 – 21 березня – відеоігор у жанрі JRPG.

– відеоігор у жанрі JRPG. 28 березня – 4 квітня – ігор, які пов'язані з хоббі.

– ігор, які пов'язані з хоббі. 2 – 9 травня – хардкорних проєктів та "рогаликів".

– хардкорних проєктів та "рогаликів". 23 – 30 травня – відеоігор в жанрі перегони.

– відеоігор в жанрі перегони. Червень – на честь фестивалю Steam Next Fest.

– на честь фестивалю Steam Next Fest. 23 червня – 7 липня – масштабний літній.

– масштабний літній. 18 – 25 липня – симуляторів виживання.

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього разу стартувало одразу два масштабних розпродажі. Перший отримав назву "Вибір критиків", а другий – "Спекотні пропозиції". Завершаться вони лише 17 лютого, а загалом зараз тут можна придбати зі знижками майже 700 відеоігор та доповнень.

Ось лише деякі вигідні пропозиції:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1138 гривень (-33%)

Ghost of Tsushima: Director's Cut – 1724 гривні (-25%)

It Takes Two – 699 гривень (-50%)

Deathloop – 1199 гривень (-40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривні (-25%)

Assassin's Creed IV Black Flag – 194 гривні (-70%)

Sid Meier's Civilization VI – 284 гривні (-70%)

Bugsnax – 431 гривня (-40%)

XCOM 2 Digital Deluxe Edition – 314 гривень (-85%)

Spyro Reignited Trilogy – 402 гривні (-65%)

Bugsnax / Фото з крамниці PlayStation Store

Microsoft Store

У фірмовому сервісі Microsoft цього тижня розпочалося два невеликих тематичних розпродажі. Перший присвячений проєктам за мотивами аніме, а другий – іграм від компанії Ubisoft. Додамо, що обидві акції завершаться вже 8 лютого.

Також варто відзначити, що всі користувачі Microsoft Store до 7 лютого можуть безплатно зіграти в такі ігри: Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Bad North: ​Jotunn Edition та Greak: Memories of Azur.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Attack on Titan 2 Deluxe Edition – 50 доларів (-50%)

CODE VEIN – 12 доларів (-80%)

Mega Man X Legacy Collection 1+2 – 20 доларів (-20%)

Valkyria Revolution – 6 доларів (-80%)

Riders Republic – 30 доларів (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 15 доларів (-75%)

Far Cry 6 Ultimate Edition – 72 долари (-40%)

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition – 48 доларів (-60%)

Watch Dogs: Legion – 15 доларів (-75%)

Beyond Good & Evil HD – 3 долари (-70%)

Assassin's Creed Valhalla / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці Origin цього тижня стартував невеликий розпродаж на честь місячного Нового року, який завершиться вже 8 лютого. А в сервісі Epic Games Store тривають традиційні роздачі ігор. Цього разу тут можна безплатно отримати платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair. А наступного тижня в цьому сервісі можна буде забрати пригодницьку гру Windbound.

Трейлер відеогри Yooka-Laylee and the Impossible Lair: відео