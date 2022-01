Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі в PS Store та Microsoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store розпочався масштабний розпродаж на честь місячного Нового року, який завершиться лише 10 лютого. Також зараз тут роздають купон на 300 гривень, який можна використати для отримання знижки.

Дуже важливо відзначити, що принцип його роботи змінився. Раніше такі купони можна було активувати під час покупки лише однієї відеогри, а вже зараз їх можна використати для придбання одразу кількох проєктів. Головне, щоб їхня загальна вартість перевищувала суму в 399 гривень. Додамо, що діятимуть такі купони до 27 лютого.

Також цього тижня в сервісі Epic Games Store можна безплатно отримати постапокаліптичний екшн з назвою Daemon X Machina. А наступного разу тут можна буде забрати платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Far Cry 6 – 594 гривні (-35%)

Kena: Bridge of Spirits – 398 гривень (-30%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 399 гривень (-20%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривень (-50%)

Back 4 Blood – 449 гривень (-40%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 314 гривень (-50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 354 гривні (-50%)

Chivalry 2 – 381 гривня (-33%)

Jurassic World Evolution 2 – 454 гривні (-35%)

Cyberpunk 2077 – 449 гривень (-50%)

Kena: Bridge of Spirits / Фото з крамниці Epic Games Store

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартував свій розпродаж на честь місячного Нового року. А тому до 3 лютого в цьому сервісі можна буде придбати зі знижками чимало цікавих проєктів.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Halo Infinite – 959 гривень (-20%)

Ori and the Will of the Wisps – 125 гривень (-67%)

Mass Effect Legendary Edition – 899 гривень (-50%)

Hades – 213 гривень (-35%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривень (-35%)

Days Gone – 599 гривень (-40%)

Forza Horizon 5 – 1079 гривень (-10%)

Metro Exodus – 202 гривні (-60%)

Crusader Kings III – 387 гривень (-33%)

Resident Evil Village – 649 гривень (-50%)

Metro Exodus / Фото з крамниці Steam

GOG

У крамниці хороших старих ігор цього тижня несподівано стартував масштабний новорічний розпродаж. Завершиться він вже 31 січня, а загалом зараз тут можна придбати зі знижками понад 2 тисячі відеоігор.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Cyberpunk 2077 – 15 доларів (-50%)

The Witcher 3 GOTY – 4 долари (-80%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 13 доларів (-50%)

XCOM: Chimera Squad – 4 долари (-65%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 5 доларів (-70%)

Kingdom Come: Deliverance – 4 долари (-70%)

Control Ultimate Edition – 12 доларів (-70%)

Sherlock Holmes Chapter One – 20 доларів (-20%)

Mad Max – 4 долари (-80%)

Biomutant – 14 доларів (-50%)

Thronebreaker: The Witcher Tales / Фото з крамниці GOG

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft цього тижня розпочалося одразу три тематичних розпродажі. Перший присвячений місячному Новому року (до 8 лютого), другий – проєктам від THQ Nordic та Handy Games (до 8 лютого), а третій – іграм від Deep Silver (до 31 січня).

Також представники компанії Microsoft назвали лютневу добірку відеоігор, яку отримають передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate. Цього місяця вони зможуть зіграти в такі ігри: Broken Sword 5: The Serpent's Curse, Aerial_Knight’s Never Yield, Hydrophobia та Band of Bugs.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Halo Infinite – 48 доларів (-20%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition – 32 долари (-60%)

Forza Horizon 5 – 54 долари (-10%)

Red Dead Redemption 2 – 24 долари (-60%)

Call of Duty: Vanguard – 39 доларів (-35%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 30 доларів (-40%)

Biomutant – 36 доларів (-40%)

Wreckfest – 15 доларів (-50%)

Hunt: Showdown – 16 доларів (-60%)

Metro Exodus Gold Edition – 12 доларів (-70%)

Halo Infinite / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

Компанія Sony назвала свою добірку ігор, яку в лютому отримають передплатники PS Plus. З 1 лютого вони зможуть завантажити такі проєкти: EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition та Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Також варто згадати, що розпродаж на честь місячного Нового року стартував й в Ubisoft Store. Завершиться він лише 7 лютого, а загалом зі знижками тут можна придбати майже всі ігри цієї компанії. Додамо, що всі охочі можуть отримати додаткову знижку у 15%, а для цього потрібно лише скористатися промокодом "LUNAR15".

Far Cry 6 – 39 доларів (-35%)

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition – 60 доларів (-50%)

Riders Republic – 39 доларів (-35%)

Watch Dogs Legion – 20 доларів (-67%)

Anno 1800 Complete Edition – 55 доларів (-50%)

Far Cry 6 / Фото з крамниці Ubisoft Store