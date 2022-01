Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store началась масштабная распродажа в честь лунного Нового года, которая завершится только 10 февраля. Также здесь раздают купон на 300 гривен, который можно использовать для получения скидки.

Очень важно отметить, что принцип его работы изменился. Ранее такие купоны можно было активировать при покупке только одной видеоигры, а уже сейчас их можно использовать для приобретения сразу нескольких проектов. Главное, чтобы их общая стоимость превышала сумму в 399 гривен. Добавим, что такие купоны будут действовать до 27 февраля.

Также на этой неделе в сервисе Epic Games Store можно бесплатно получить постапокалиптический экшн под названием Daemon X Machina. А в следующий раз здесь можно будет забрать платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Интересные предложения из этой распродажи:

Far Cry 6 – 594 гривны (-35%)

Kena: Bridge of Spirits – 398 гривен (-30%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 399 гривен (-30%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривен (-50%)

Back 4 Blood – 449 гривен (-40%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 314 гривен (-50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 354 гривны (-50%)

Chivalry 2 – 381 гривна (-33%)

Jurassic World Evolution 2 – 454 гривны (-35%)

Cyberpunk 2077 – 449 гривен (-50%)

Kena: Bridge of Spirits / Фото из магазина Epic Games Store

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовала своя распродажа в честь лунного Нового года. Поэтому до 3 февраля в этом сервисе можно будет приобрести со скидками немало интересных проектов.

Со скидкой можно приобрести следующие видеоигры:

Halo Infinite – 959 гривен (-20%)

Ori and the Will of the Wisps – 125 гривен (-67%)

Mass Effect Legendary Edition – 899 гривен (-50%)

Hades – 213 гривен (-35%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривен (-35%)

Days Gone – 599 гривен (-40%)

Forza Horizon 5 – 1079 гривен (-10%)

Metro Exodus – 202 гривны (-60%)

Crusader Kings III – 387 гривен (-33%)

Resident Evil Village – 649 гривен (-50%)

Metro Exodus / Фото из магазина Steam

GOG

В магазине хороших старых игр на этой неделе неожиданно стартовала масштабная новогодняя распродажа. Завершится она уже 31 января, а в целом сейчас здесь можно приобрести со скидками более 2 тысяч видеоигр.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Cyberpunk 2077 – 15 долларов (-50%)

The Witcher 3 GOTY – 4 доллара (-80%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 13 долларов (-50%)

XCOM: Chimera Squad – 4 доллара (-65%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 5 долларов (-70%)

Kingdom Come: Deliverance – 4 доллара (-70%)

Control Ultimate Edition – 12 долларов (-70%)

Sherlock Holmes Chapter One – 20 долларов (-20%)

Mad Max – 4 доллара (-80%)

Biomutant – 14 долларов (-50%)

Thronebreaker: The Witcher Tales / Фото из магазина GOG

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft на этой неделе началось сразу три тематические распродажи. Первая посвящена лунному Новому году (до 8 февраля), вторая – проектам от THQ Nordic и Handy Games (до 8 февраля), а третья – играм от Deep Silver (до 31 января).

Также представители компании Microsoft назвали февральскую подборку видеоигр, которую получат подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. В этом месяце они смогут сыграть в следующие игры: Broken Sword 5: The Serpent's Curse, Aerial_Knight's Never Yield, Hydrophobia и Band of Bugs.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести следующие игры:

Halo Infinite – 48 долларов (-20%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition – 32 доллара (-60%)

Forza Horizon 5 – 54 доллара (-10%)

Red Dead Redemption 2 – 24 доллара (-60%)

Call of Duty: Vanguard – 39 долларов (-35%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 30 долларов (-40%)

Biomutant – 36 долларов (-40%)

Wreckfest – 15 долларов (-50%)

Hunt: Showdown – 16 долларов (-60%)

Metro Exodus Gold Edition – 12 долларов (-70%)

Halo Infinite / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

Компания Sony назвала свою подборку игр, которую в феврале получат подписчики PS Plus. С 1 февраля они смогут скачать следующие проекты: EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition и Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Также стоит упомянуть, что распродажа в честь лунного Нового года стартовала и в Ubisoft Store. Завершится она только 7 февраля, а в целом со скидками здесь можно купить почти все игры этой компании. Добавим, что все желающие могут получить дополнительную скидку в 15%, а для этого нужно воспользоваться промокодом "LUNAR15".

Far Cry 6 – 39 долларов (-35%)

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition – 60 долларов (-50%)

Riders Republic – 39 долларов (-35%)

Watch Dogs Legion – 20 долларов (-67%)

Anno 1800 Complete Edition – 55 долларов (-50%)

Far Cry 6 / Фото из магазина Ubisoft Store