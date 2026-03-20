Поспішіть забрати у Steam безплатну гру в унікальному жанрі

На платформі Steam відбувається обмежена в часі роздача відеогри у вельми специфічному жанрі. Охочі отримати безплатну забавку геймери мусять поспішити.

Цього тижня користувачі Steam можуть безплатно додати до своєї бібліотеки ще одну гру.

Що за Pet Lands, яка безплатна у Steam?

До 19:00 за київським часом 22 березня, ПК-геймери можуть безекоштовно отримати Pet Lands.

Проєкт описується як "пригодницький клікер з колекціонуванням істот", що є вельми специфічною класифікацією жанру.

Головна мета гравця – зібрати якомога більше монет за допомогою різноманітних істот.

Творці Pet Lands обіцяють "величезну різноманітність створених вручну областей", які геймери можуть досліджувати аби знайти нових істот чи корисні ресурси. Потому, звісно, своїх підопічних можна покращувати, прокачувати рівень та отримувати за це ще більше монет, інформує Gamerant.

Найкращою аналогією на ігровий процес називають Palworld, яка свого часу стала справжнім хітом.

Pet Lands має всього кілька десятків відгуків у Steam і більшість з них не надто втішні.

Разом з тим, деякі геймери все ж хвалять гру, зокрема називаючи її "розслабляючою завдяки своїй простоті".

