Та попри зовнішню схожість міфічних істот, насправді між культовою франшизою та новою грою є багато відмінностей. Що найбільше відрізняє ці ігри – читайте в матеріалі.
Також цікаво Словник геймера: як розуміти сленг фанатів відеоігор
6 відмінностей між Palworld і Pokemon
- Структура відкритого світу – хоча серія Pokemon мала деякі елементи відкритого світу в останніх основних іграх, Palworld має значно ширший досвід відкритого світу. За цим аспектом нова гра більше нагадує Minecraft або The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.
Відкритий світ Palworld: дивіться відео
- Рівні складності – франшиза Pokemon завжди була орієнтованою передовсім на дитячу аудиторію. За винятком деяких побічних квестів, більшість записів ніколи не були складними. Натомість Palworld пропонує гравцям численні рівні складності.
- Безпосередня атака на друзів – Pokemon залишає багато запитань про те, чи люди можуть силою змусити покемонів підкорятися їм. Натомість у Palworld ви можете атакувати друзів, навіть убити їх, щоб отримати різноманітні ресурси, зокрема й м'ясо.
Бої проти друзів у Palworld: дивіться відео
- Співіснування з друзями – у Palworld ви не обираєте початкового друга, як покемона. Ви змушені захоплювати його в бою в сферу пала, схожу на покебол. Спійманих друзів можна використовувати в бою по одному, а при собі мати всього 5 друзів. Решта ж весь час проводитимуть на базі, де їх можна залучати до різного роду робіт.
- Друзі є своєрідною зброєю – ви ніколи не бачили, щоб покемонів використовували в якості зброї. Це чи не найбільша відмінність між цими істотами. Гравці можуть створювати зброю та інше спорядження, яким можна споряджатися, але вони також можуть створювати спорядження для певних друзів, щоб покращити їх за допомогою навичок партнера.
Приклад використання друга як зброї: дивіться відео
- Ви можете ловити людей – мабуть, це найбільш дивна відмінність між цими іграми. У Palworld ви можете спіймати іншу людину у свою сферу пала. Та от що з ним робити далі?