Но, несмотря на внешнее сходство мифических существ, на самом деле между культовой франшизой и новой игрой есть много отличий. Что больше всего отличает эти игры – читайте в материале.

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6 отличий между Palworld и Pokemon

Структура открытого мира – хотя серия Pokemon имела некоторые элементы открытого мира в последних основных играх, Palworld имеет более широкий опыт открытого мира. По этому аспекту новая игра больше напоминает Minecraft или The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.

Открытый мир Palworld: смотрите видео

Уровни сложности – франшиза Pokemon всегда была ориентирована прежде всего на детскую аудиторию. За исключением некоторых побочных квестов, большинство записей никогда не были сложными. Palworld предлагает игрокам многочисленные уровни сложности.

– франшиза Pokemon всегда была ориентирована прежде всего на детскую аудиторию. За исключением некоторых побочных квестов, большинство записей никогда не были сложными. Palworld предлагает игрокам многочисленные уровни сложности. Непосредственная атака на друзей – Pokemon оставляет много вопросов о том, могут ли люди силой заставить покемонов подчиняться им. В Palworld вы можете атаковать друзей, даже убить их, чтобы получить разнообразные ресурсы, в том числе и мясо.

Бои против друзей в Palworld: смотрите видео

Сосуществование с друзьями – в Palworld вы не выбираете первоначального друга, как покемона. Вы вынуждены захватывать его в бою в сферу пала, похожую на покебол. Пойманных друзей можно использовать в бою по одному, а при себе иметь всего 5 друзей. Остальные все время будут проводить на базе, где их можно привлекать к разного рода работам.

– в Palworld вы не выбираете первоначального друга, как покемона. Вы вынуждены захватывать его в бою в сферу пала, похожую на покебол. Пойманных друзей можно использовать в бою по одному, а при себе иметь всего 5 друзей. Остальные все время будут проводить на базе, где их можно привлекать к разного рода работам. Друзья являются своеобразным оружием – вы никогда не видели, чтобы покемоны использовали в качестве оружия. Это едва ли не самое большое различие между этими существами. Игроки могут создавать оружие и другое снаряжение, которым можно снаряжаться, но они также могут создавать снаряжение для определенных друзей, чтобы улучшить их с помощью навыков партнера.

Пример использования друга в качестве оружия: смотрите видео