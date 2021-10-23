Знову все в останній момент: кіберспортсмени та фанати розкритикували розробників CS:GO

Представники компанії Valve відзначили, що цього року персональні автографи отримають не всі гравці, які потрапили на мейджор. Таке рішення вже встигли розкритикувати кіберспортсмени та звичайні шанувальники CS:GO.

Напевно, майже всі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive з нетерпінням чекають на головний турнір цього року у цій дисципліні – PGL Major Stockholm 2021. Загалом це перший мейджор за останні два роки, а також вперше в історії цього змагання буде розігруватися призовий фонд у два мільйони доларів.

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Варто розпочати з того, що мейджори завжди були особливими турнірами не лише для вболівальників, а й для кіберспортсменів. Річ у тім, що всі його учасники отримували персональні автографи, які продавалися у складі спеціальних капсул для CS:GO. У такий спосіб гравці могли не лише залишити "слід" в історії цієї відеогри, а й отримати чималі гроші. Річ у тім, що 50% прибутків з продажу подібних капсул отримували організації цих кіберспортсменів, а потім, напевно, й самі вони.

Щоправда, цього разу компанія Valve вирішила змінити традиційну схему. Річ у тім, що вчора вночі вийшло саме таке тематичне оновлення, але геймери помітили, що в грі чомусь немає капсул з автографами кіберспортсменів. У своєму твітері представники Valve написали, що такі персональні стікери зможуть отримати лише ті гравці, які зі своїми командами дійдуть до стадії плей-оф. Тобто заробити на таких стікерах зможуть лише 8 найкращих організацій, хоча на мейджор потрапило одразу 24 команди.

Напевно, неважко здогадатися, якою була реакція кіберспортсменів та шанувальників цієї відеогри. Зараз компанію Valve критикують не лише за таке дивне рішення, а й за відсутність комунікації з організаціями. Здається, деякі професійні гравці про це дізналися з твітера, як й звичайні вболівальники. Також кіберспортсменам не сподобалося те, що представники компанії повідомили про це за кілька днів до такого важливого змагання, а не завчасно. Деякі професійні гравці навіть думають, що компанія Valve просто пізно згадала про персональні стікери.

Наостанок варто відзначити, що PGL Major Stockholm 2021 буде проходити з 26 жовтня по 7 листопада. А всі геймери, які хочуть придбати собі капсули з автографами кіберспортсменів, зможуть це зробити лише після його завершення.

Який вигляд мають стікери з логотипами команд: відео