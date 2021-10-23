Наверное, почти все поклонники Counter-Strike: Global Offensive с нетерпением ждут главный турнир этого года в этой дисциплине – PGL Major Stockholm 2021. В целом это первый мейджор за последние два года, а также впервые в истории этого соревнования будет разыгрываться призовой фонд в два миллиона долларов.

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Стоит начать с того, что мейджоры всегда были особыми турнирами не только для болельщиков, но и для киберспортсменов. Дело в том, что все его участники получали персональные автографы, которые продавались в составе специальных капсул для CS:GO. Таким образом игроки могли не только оставить "след" в истории этой видеоигры, но и получить немалые деньги. Дело в том, что 50% прибыли с продажи подобных капсул получали организации этих киберспортсменов, а потом, наверное, и сами они.

Правда, на этот раз компания Valve решила изменить традиционную схему. Дело в том, что вчера ночью вышло именно такое тематическое обновление, но геймеры заметили, что в игре почему-то нет капсул с автографами киберспортсменов. В своем твиттере представители Valve написали, что такие персональные стикеры смогут получить только те игроки, которые со своими командами дойдут до стадии плей-офф. То есть заработать на таких стикерах смогут лишь 8 лучших организаций, хотя на мейджор попало сразу 24 команды.

Наверное, нетрудно догадаться, какой была реакция киберспортсменов и любителей этой видеоигры. Сейчас компанию Valve критикуют не только за такое странное решение, но и за отсутствие коммуникации с организациями. Кажется, некоторые профессиональные игроки об этом узнали из твиттера, как и обычные болельщики. Также киберспортсменам не понравилось то, что представители компании сообщили об этом за несколько дней до такого важного соревнования, а не заранее. Некоторые профессиональные игроки даже думают, что компания Valve просто поздно вспомнила о персональных стикерах.

Напоследок стоит отметить, что PGL Major Stockholm 2021 будет проходить с 26 октября по 7 ноября. А все геймеры, которые хотят приобрести себе капсулы с автографами киберспортсменов, смогут это сделать только после его завершения.

Как выглядят стикеры с логотипами команд: видео