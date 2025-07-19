Нещодавно гендиректор Astronomer Енді Байрон випадково втрапив у кадр разом зі своєю ймовірною коханкою Крістін Кабот, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
До теми Зрада на очах у мільйонів: хто такий Енді Байрон – CEO Astronomer і що відомо про його коханку
Вірусне відео перетворили у гру?
Вже за кілька днів скандальна ситуація породила тисячі мемів та приколів.
Одначе це вийшло ще далі, коли Михайло Федоров анонсував цікаву послугу в Дії, а один дотепний розробник перетворив вірусний момент на відеогру.
Мова про користувача X під ніком songadayman, який, як він каже, "просто вайбив та закодив" міні гру всього за дві години.
Проєкт з креативною назвою "Coldplay Canoodlers" – це інтерактивна забавка на кшталт всесвітньовідомої книжкової головоломки "Де Воллі?", де гравці повинні відшукати у натовпі кадр зі сумнозвісними обіймами Байрона та Кабот.
Геймплей забавки – дивіться відео
Всього за кілька годин після публікації допису в X гра стала настільки популярною, що розробник вже отримує пропозиції реклами.
Воно й не дивно, адже лишень сам його пост зібрав понад 3,7 мільйона переглядів за добу.