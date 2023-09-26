З моменту запуску в Hogwarts Legacy були деякі помилки та проблеми, але жодна з них не була настільки серйозною, щоб суттєво перешкоджати ігровому процесу. Згодом їх прибрали оновленнями гри.

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Невдалі оновлення Hogwarts Legacy

Втім, стурбований гравець звернувся до соцмереж, щоб висловити своє розчарування останніми оновленнями, особливо зосередившись на версії гри для Xbox Series X. Він пригадав, що вперше зігравши в Hogwarts Legacy у квітні, отримав фантастичний досвід з мінімальними проблемами. Та з часом, мовляв, ставало лише гірше.

Повернувшись до гри після кількох оновлень, геймер виявив все більше значних помилок і проблем. Серед нових помилок геймер назвав проблеми з синхронізацією губ персонажів, райдужні блискітки, які з'являлися в незвичайних місцях на карті, і візуальні збої, що негативно впливають на різні елементи, як от ручка чарівної палички чи мітла.

Катсцени та книжка екрану паузи також страждали від чорних пікселів. Геймер описав особливий інцидент, коли його персонаж зісковзнув з рампи та опинився наполовину під землею.

Наразі важко сказати, чи це поширена проблема. Адже частина геймерів погодилася, що після оновлень досвід гри став лише гіршим. Інші ж переконані в протилежному.