Серія Battlefield найбільш відома серед геймерів саме своєю увагою до руйнування всього чого тільки можна – від військової техніки до хмарочосів. Надихнувшись цією особливістю, двоє братів-розробників вирішили звести її в абсолют, повідомляє 24 канал.

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Заснувавши студію Vercidium, вони створили Sector's Edge – шутер, геймплей якого поєднує в собі ключові особливості Battlefield та Ace of Spades, що детально розкриває чудовий трейлер проєкту.

Завдяки "пластичності" навколишнього середовища, ви можете "рити" тунелі крізь мапу, щоб обійти ворогів з флангів, нівелювати позиції опонентів, руйнуючи їхні укриття та підривати фундамент величезних споруд, щоб вони розвалились як картковий будинок.

Прямо зараз Sector's Edge дозволяє гравцям грати один проти одного, використовуючи 14 різних видів зброї та 163 модифікації для неї на 15 картах у чотирьох різних режимах.

Видовищний трейлер Sector's Edge: відео

Попри невеликий розмір компанії, гра вже має 25 виділених серверів, від західного узбережжя США аж до Сіднея. За словами розробників, це допомагає забезпечити "ігровий процес без зависань" та "точно налаштований hitreg для гравців із затримкою до 400 мс".

Sector's Edge доступний для всіх охочих абсолютно безплатно у Steam, але пам'ятайте, що гра все ще знаходиться в ранньому доступі, а повний реліз розробники планують лише через "рік-два".