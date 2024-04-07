Серед геймерів набирає популярність моторошна теорія про селян з Minecraft

Цікаве спостереження одного з гравців Minecraft породило моторошну теорію про походження неігрових персонажів з гри – так званих селян.

Попри статус пісочниці, Майнкрафт – це гра, яка має досить глибокий лор, пов'язаний передусім з теоріями, які самі гравці створили протягом років існування проєкту.

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Нещодавно користувач Reddit під ніком LuShree додав до історії гри власну теорію, згідно з якою селяни з гри є грибами.

Таке припущення гравець підкріпив зображенням, яке показало голову NPC та грибне рагу де, як виявилося, практично ідентичні текстури.

Цікава теорія з Minecraft / Фото з Reddit

Шанувальники гри в коментарях підтримали чудернацьке припущення автора і навіть доповнили його своїми спостереженнями.

Один з них, наприклад, заявив, що це пояснює чому в його світі селяни іноді раптово зникають, а потім з'являються через деякий час усередині глибоких печер.

Інший користувач Reddit зазначив, що в цю теорію гарно "лягає" те, що селяни мають довгі великі голови, підозріло схожі на ніжку гриба, у якого зрізана верхівка, що також пояснює, чому вони лисі.

Звісно, це походження NPC не є офіційним та виглядає досить суперечливо, однак точно варте існування як такої собі "місцевої" легенди.