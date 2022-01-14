Звинувачують у плагіаті: розробники PUBG збираються судитися з авторами Free Fire

Компанія Krafton подала до суду на розробників Free Fire та Free Fire MAX. Вона звинувачує останніх в порушенні авторських прав, а також хоче закрити їхні відеоігри.

Цього тижня південнокорейська компанія Krafton не лише змінила модель розповсюдження популярної гри PUBG: Battlegrounds, а й вирішила подати до суду на Sea Limited. А якщо точніше, то на її дочірній підрозділ Garena, який виступає розробником Free Fire та Free Fire MAX.

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Варто розпочати з того, що наприкінці грудня Krafton звернулася до керівництва одразу кількох компаній. Від представників Garena вони вимагали закриття двох вищезгаданих проєктів, а від Google та Apple – зупинити розповсюдження цих відеоігор в їхніх крамницях (Google Play та App Store). Цікаво, що дісталося в цій ситуації й іншому сервісу Google – YouTube, який мав видалити всі відео з геймплеєм Free Fire та Free Fire MAX.

Трейлер відеогри Free Fire: відео

Жодна з цих компаній не відреагувала на вимоги розробників PUBG: Battlegrounds та PUBG Mobile, а тому вони вирішили податися до суду. Найцікавіше у цій ситуації те, що представники Krafton збираються судитися не лише з Garena, а й з Google та Apple. Щоправда, зрозуміло, що основою їхньою ціллю стануть саме розробники королівських битв.

Вони звинувачують авторів Free Fire та Free Fire MAX в тому, що ті незаконно скопіювали різноманітні елементи з PUBG: Battlegrounds та PUBG Mobile. На їхню думку, компанія Garena на таких копіях вже заробила сотні мільйонів доларів. Додамо, що Krafton хоче не лише закрити ці проєкти, а й отримати певну компенсацію за порушення авторських прав.

Трейлер відеогри PUBG: Battlegrounds: відео

Представники Krafton вже підготували текстовий документ на 108 сторінок, який присвячений детальному порівнянню відеоігор. Згідно з їхнім даними, розробники з Garena скопіювали загальну структури гри та ігровий процес, механіку стрибків з літака, користувацькі лобі, деяке озброєння і внутрішньоігрові предмети, дизайн локацій, а також кольорову гаму й текстури.

А ще представники Krafton згадали, що в іграх Garena після перемоги з'являється мультиплікаційне курча. На їхню думку, це пряме запозичення фрази "Winner, winner, chicken dinner", яка стала одним з символів відеогри PUBG: Battlegrounds.

Порівняння PUBG: Battlegrounds (зліва) та Free Fire (справа) / Фото з документа Krafton

Наостанок додамо, що компанії Google та Apple поки ніяк не коментували ці звинувачення. А от один з представників Sea Limited вважає, що вони безпідставні.