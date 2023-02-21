З прогресом технологій геймінг стає все більш інклюзивним хобі. Величезний крок у цій царині зробили розробники гри Sector's Edge, які створили концепцію технології, що дозволить комфортно грати в шутери людям з порушеннями слуху, повідомляє 24 Канал.

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Звуки в багатокористувацьких змагальних шутерах – це дуже важливо. У таких відеоіграх, якщо ти першим почув опонента, то вважай пів справи з його ліквідації зроблено.

Однак, саме ця особливість заважає людям з порушеннями слуху насолоджуватись подібними проєктами.

Цим питанням занепокоїлись розробники видовищного FPS Sector's Edge та знайшли блискучий вихід з ситуації, поєднавши пересування моделей гравців з технологією ретрейсингу.

Візуальний слух у Sector's Edge: відео

I'm working on visualising sounds for deaf players using raytracing



There's still a bit of work remaining but I was able to play normally with the sound muted#gamedev #indiegamedev #indiegames pic.twitter.com/laeIRVbfJS — Vercidium (@Vercidium) January 26, 2023

Отож за допомогою використання градації кольорів (наприклад червоний – постріли, зелений – кроки) та технології трасування променів, вони змогли створити демоверсію системи, яка буквально візуалізує усі звуки гри.

Різні кольори – різні звуки: відео

I'm working on visualising audio for deaf players using raytracing



Sound types now have different colours:

- green for footsteps

- red for gunfire

- blue for explosions/destruction/building#gamedev #indiegamedev #indiegames pic.twitter.com/0i0jBvn6EX — Vercidium (@Vercidium) February 15, 2023

Для тих, хто переживає чи часом люди без проблем зі слухом не зможуть використати цю технологію як перевагу, розробники повідомляють, що гра автоматично вимикає усі звуки, коли вмикається ця функція.

Хоча розробка далека від завершення, її концепція виглядає справді дивовижно та точно потішить геймерів, яким необхідна така технологія.