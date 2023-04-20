Нещодавно гравці виявили докази перехресної події з Diablo 4, яка прийде в World of Warcraft у Public Test Realm для Dragonflight. Тепер розробник надав підтвердження датам їхнього проведення.

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Кросовери WoW та Diablo 4

Згідно з описами та датамінованими активами, гравці зможуть збирати спеціальну косметику, предмети та отримувати вигоду від значного підвищення репутації та отримання досвіду.

Подія фактично розділена на дві окремі дії, першою з яких є A Greedy Emissary. З 25 травня по 13 червня гравці можуть полювати на гоблінів-скарбів, щоб отримати спеціальні косметичні винагороди.

Частина 2 "Ласкаво просимо до Святилища" починається 15 червня й триватиме до 10 липня. Цей сегмент дає гравцям 50% приріст досвіду та 8% бафф для отримання репутації.

World of Warcraft ще не робив офіційного оголошення про цю подію, тому точні деталі все ще можуть змінитися. Попри це, дати ідеально підібрані для створення ажіотажу щодо випуску Diablo 4.