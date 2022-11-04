Українські розробники із Frogwares оприлюднили перший геймплейний трейлер Sherlock Holmes: The Awakened і він вартий вашої уваги, повідомляє 24 канал.

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Шерлок Холмс, безумовно, один із найвідоміших літературних персонажів у світі. Однак його історія не обмежується лише книгами, адже не так просто перелічити усі екранізації, включаючи фільми, серіали та навіть відеоігри.

Українці із Frogwares, якраз відомі тим, що створили чимало ігор про Шерлока Холмса.

У їх виконанні ми вже бачили пригоди детектива в вікторіанській Англії, торік нам вдалося зазирнути у молодість Шерлока в Sherlock Holmes Chapter One, а тепер розробники представили новий геймплейний трейлер Sherlock Holmes: The Awakened, який занурить відомого англійця у справжню лавкрафтівську пригоду.

Трейлер Sherlock Holmes: The Awakened – відео

Слід зазначити, що проєкт є фактично ремейком класичної гри 2007 року, у якій детектив вперше перетнувся з надзвичайно популярним міфом про Ктулху.

Окрім цього впадає в очі те, що новий "Холмс" в чомусь черпає натхнення з попереднього релізу Frogwares, заснованого на творчості Лавкрафта – The Sinking City.

Зауважте, реліз Sherlock Holmes: The Awakened планується у 2023 році на PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One і Xbox Series X.