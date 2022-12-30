STALKER 2: розробник опублікував трейлер геймплею майбутньої гри

Геймери у всьому світі з нетерпінням очікують на вихід гри від українських розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Тим часом студія GSC Game World опублікувала геймплейний трейлер майбутньої гри.

Опублікований ролик включає стрілянину, дослідження Зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС, фрагменти з різноманітними персонажами та інше.

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Трейлер геймплею S.T.A.L.K.E.R. 2

Відео починається зі сцени рукопашного бою в одному з центрів управління. Потім глядачам показують нарізку сцен з різних моментів гри.

Деякі кадри включають перестрілки з використанням автомата й дробовика. Інші демонструють, як головний герой Скіф виявляє аномалії. Він кидає болти і застосовує прилад з назвою "Гілка".

Трейлер також показує багато нових або вже знайомих персонажів. Наприклад, користувачі з іншого ракурсу можуть поглянути на групу сталкерів з першого геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2. Один з персонажів чевидно зустрічає головного героя в стані алкогольного сп'яніння.

Трейлер геймплею S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться відео

Крім цього всього, у ролику приділили увагу артефактам, збірці екіпіровки та бою з мутантом. Щоправда, останній з'являється в кадрі лише на мить.

А що стосується сюжетної лінії, то вона буде пов'язана з ноосферою – інформаційним центром Землі. Кадри з нього з'являються протягом усього трейлера.

Реліз майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться вже у 2023 році. Втім, більш конкретна дата наразі не оголошена.

До слова, через російську агресію нещодавно загинув один з розробників S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky Володимир Fresh Єжов. Він був геймдизайнером гри, а після повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ.