Все частіше з'являються "настолки", створені за мотивами відомих відеоігор і ось черга дійшла до однієї з легенд індустрії – Heroes of Might and Magic 3.

Heroes of Might and Magic 3: The Board Game розрахована на кількість гравців від одного до чотирьох, при цьому партія може тривати плюс-мінус дві години. Зі старту доступно три фракції – Альянс, Некрополіс та Підземелля.

Ігровий процес майже не відрізняється від віртуального оригіналу, адже гравцям так само доведеться покроково досліджувати місцевість та вибудовувати власну армію.

Спочатку гра буде доступна чотирма мовами: англійською, польською, німецькою та французькою, проте згодом очікуються й інші локалізації.

Трейлер Heroes of Might and Magic 3: The Board Game від Archon – відео

Примітно, що дизайн ігрових карток створили за малюнками української художниці – львів'янки Яни Венгерової. Детальніше ознайомитися з її роботами можна у портфоліо мисткині.

Також варто зауважити, що для виходу гри розробникам необхідно зібрати суму в 50 тисяч євро і з цією метою 15 листопада стартує кампанія на Kickstarter.

У її рамках кожен охочий може передзамовити базовий набір за 75 євро, а для особливих поціновувачів всесвіту HOMM є версії з різноманітними бонусами, ціни на які сягають до 199 євро. Archon планують, що набір з'явиться у продажі в грудні 2023 року.