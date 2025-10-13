Розробники майбутньої відеогри про секретного агента Джеймса Бонда – 007 First Light, розповіли яку деталь для свого проєкту вони запозичили з серії фільмів із Деніелом Крейґом.

IO Interactive намагаються не просто перенести "кіношного" Бонда у світ відеоігор, а прагнуть створити власну версію відомого персонажа. Щоправда, без запозичень з голлівудських стрічок все ж не обійшлося, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Що "вкрали" у Крейга?

Креативний директор 007 First Light Хакан Абрак все ж зізнався, що розробники "вкрали" одну з ключових деталей зображеної відомим британським актором версії кіногероя у власну відеогру.

Зокрема, Абрак пояснив, що "їхній" Бонд матиме ту ж саму "тілесність сутичок", що й в "ері Крейґа".

Фактично це означає – більше екшену. Герой ухилятиметься від ударів ворогів, ковзатиме в укриття, екран часто тремтітиме, а гравцю доводитиметься "плавно" переходити від рукопашного бою до стрілянини.

Ми намагаємося зробити гру оригінальною, але важливо аби вона залишалася рухливою, динамічною та акробатичною, майже як паркур на початку "Казино Рояль",

– говорить Хакан.

Та сама сцена, про яку говорить розробник – дивіться відео

Цікаво, що саме цю сцену багато хто вважає однією з кращих екшн-секвенцій не лише у новітній "бондіані", а й у всій історії кіно.

Зокрема, виділяють не тільки її видовищність, а й наративний сенс, адже вона одразу демонструє глядачеві наскільки Бонд у виконанні Крейґа відрізнятиметься від попередніх версій, зіграних іншими акторами, повідомляє SlashFilm.

Що відомо про 007 First Light?