007 First Light отримала перше безплатне доповнення – агентів чекають нові місії й культове авто

Розробники шпигунського екшену 007 First Light випустили безкоштовне доповнення Extended Operations, яке додає в гру нові виклики та унікальний контент. Деталі – у матеріалі.

Гравці отримали масштабний режим перегонів, нову шпигунську операцію, зброю та додатковий рівень складності, інформує 24 Канал.

Що нового у 007 First Light?

Головною окрасою безкоштовного оновлення став спецрежим Valhalla Protocol, у якому гравці сідають за кермо культового автомобіля Aston Martin Valhalla.

На дорогах Словаччини розробники влаштували запеклі заїзди на час, а авто оснастили ракетами та турелями для знищення перешкод і транспортних засобів суперників. Змагання проходять на чотирьох варіантах траси із загальною світовою таблицею лідерів.

Окрім динамічних перегонів, розробники додали нову шпигунську місію під назвою Jungle Heist, де суперагенту необхідно проникнути на віллу, здобути код від секретного сейфа, викрасти його вміст та успішно евакуюватися.

Трейлер DLC: дивіться відео

Для ефективного виконання завдань розробники поповнили арсенал агентів новою зброєю – гвинтівкою Squire Marksman та дробовиком Storm 12 Gauge.

Окрім цього, майстерний інженер Кью підготував для Джеймса Бонда три нові стильні костюми.

На честь подолання позначки у 7 мільйонів додавань гри до списків бажань крім Switch 2, де автори створили маскота МІ-6 – песика на ім'я Джек. Гравці зможуть зафільмувати улюбленця за допомогою нового фоторежиму із просунутими налаштуваннями світла, кастомними фільтрами та ексклюзивними позами.

Також у 007 First Light з'явився режим New Game+, який дозволяє проходити кампанію спочатку з використанням усіх раніше розблокованих костюмів. Для досвідчених суперагентів розробники підготували особливий рівень складності 00, який висуває безкомпромісні вимоги до майстерності.

Розробники вже зробили Extended Operations доступним для завантаження, тому гравці можуть негайно випробувати новий арсенал та повернутися у світ шпигунських інтриг на усіх зручних платформах, крім Switch 2, де реліз гри вчергове перенесли не так давно.