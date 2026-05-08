007 First Light демонструє чималі апетити до "заліза" – для 4K знадобиться RTX 4080

IO Interactive розкрила фінальні системні вимоги 007 First Light для ПК. Новий бойовик про Джеймса Бонда підтримуватиме DLSS 4.5, однак одна з головних графічних технологій з'явиться вже після релізу.

Остаточні системні вимоги шпигунського бойовика 007 First Light для ПК були опубліковані на сторінці спільноти в Steam. Раніше розробники вже ділилися базовими конфігураціями для запуску гри у 1080p, а тепер розкрили параметри для 1440p і 4K.

Яке "залізо" потрібне для нового Джеймса Бонда?

Для режиму "Ентузіаст" з високими налаштуваннями графіки та 60 кадрами за секунду в 1440p знадобиться процесор Intel Core i5-13500 або AMD Ryzen 5 7600.

Серед відеокарт рекомендовані Nvidia GeForce RTX 4070 чи AMD Radeon RX 7800 XT.

Для запуску в 4K вимоги зростають до RTX 4080 або Radeon RX 7900 XTX, а також щонайменше 16 гігабайтів відеопам'яті.

Ще вищий рівень – конфігурація "Ультра", розрахована на 4K та понад 200 кадрів за секунду з використанням DLSS 4.5 і мультикадрової генерації. У цьому випадку IO Interactive радить Intel Core i5-13600K або AMD Ryzen 7 7700X у парі з Nvidia GeForce RTX 5080. Також потрібні 32 гігабайти оперативної пам'яті та SSD з 80 гігабайтами вільного місця.

На старті ПК-версія отримає підтримку DLSS 4.5 з мультикадровою генерацією, необмежену кадрову частоту та широкий набір графічних налаштувань. Розробники також обіцяють інструменти доступності – зокрема налаштування субтитрів і допомогу під час QTE-сцен.

Водночас повноцінне трасування шляху та технологія DLSS Ray Reconstruction з'являться лише влітку, вже після релізу гри. Це означає, що на запуску користувачі не отримають максимально просунутий режим освітлення, який Nvidia активно просуває в сучасних проєктах.

Системні вимоги 007 First Light / Фото IO Interactive

Про що гра?

У студії описують 007 First Light як переосмислення історії становлення Джеймса Бонда. Гравцям обіцяють масштабну шпигунську пригоду з подорожами різними куточками світу, варіативним проходженням і широкими геймплейними можливостями. Також підтверджено текстову локалізацію російською мовою.

Після грудневого перенесення реліз 007 First Light запланований на 27 травня 2026 року для PC, PlayStation 5, Xbox Series X і S та Nintendo Switch 2. Вартість гри становитиме 70 доларів, а попередні замовлення вже відкриті.

Чому 007 First Light недоступна на консолях в Україні?

Ситуація з консольними версіями 007 First Light в Україні виявилася заплутаною. Формально гра має сторінки в екосистемі PlayStation, однак частина українських користувачів повідомляє про відсутність можливості придбати або знайти проєкт у регіональному магазині PlayStation Store. Аналогічні проблеми раніше торкнулися й інших ігор IO Interactive.

Причиною може бути система регіональних обмежень, яку студія застосувала після виходу з ринків Росії та Білорусі. У коментарі на сторінці Steam представник IO Interactive заявив, що каталог компанії був прибраний із цифрових магазинів у "певних країнах" через необхідність дотримання міжнародних санкцій.

При цьому користувачі звернули увагу, що Україна не перебуває під санкціями, а тому, ймовірно, йдеться про помилку або некоректну регіональну класифікацію.

Українське видання dev.ua також повідомляло, що обмеження можуть бути пов'язані з політикою PlayStation Store, де деякі тимчасово окуповані території України могли потрапити до спільного регіону з Росією або Білоруссю. Через це блокування могло автоматично поширитися й на українських користувачів.

Водночас на PC ситуація інша – у Steam сторінка гри доступна для українських користувачів без обмежень. Саме тому проблема наразі стосується переважно консолей PlayStation. На це також звертали увагу користувачі форумів і спільнот, які вимагали від IO Interactive пояснень щодо українського регіону.

Цікаво, що офіційна українська сторінка гри на сайті PlayStation існує та містить локалізований опис, однак доступність покупки може відрізнятися залежно від регіону акаунта та самого магазину.