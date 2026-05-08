Окончательные системные требования шпионского боевика 007 First Light для ПК были опубликованы на странице сообщества в Steam. Ранее разработчики уже делились базовыми конфигурациями для запуска игры в 1080p, а теперь раскрыли параметры для 1440p и 4K.

Какое "железо" нужно для нового Джеймса Бонда?

Для режима "Энтузиаст" с высокими настройками графики и 60 кадрами в секунду в 1440p понадобится процессор Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600.

Среди видеокарт рекомендованы Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.

Для запуска в 4K требования возрастают до RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX, а также не менее 16 гигабайт видеопамяти.

Еще более высокий уровень – конфигурация "Ультра", рассчитана на 4K и более 200 кадров в секунду с использованием DLSS 4.5 и мультикадровой генерации. В этом случае IO Interactive советует Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 7 7700X в паре с Nvidia GeForce RTX 5080. Также нужны 32 гигабайта оперативной памяти и SSD с 80 гигабайтами свободного места.

На старте ПК-версия получит поддержку DLSS 4.5 с мультикадровой генерацией, неограниченную кадровую частоту и широкий набор графических настроек. Разработчики также обещают инструменты доступности – в частности настройки субтитров и помощь во время QTE-сцен.

В то же время полноценная трассировка пути и технология DLSS Ray Reconstruction появятся только летом, уже после релиза игры. Это означает, что на запуске пользователи не получат максимально продвинутый режим освещения, который Nvidia активно продвигает в современных проектах.

Системные требования 007 First Light / Фото IO Interactive

О чем игра?

В студии описывают 007 First Light как переосмысление истории становления Джеймса Бонда. Игрокам обещают масштабное шпионское приключение с путешествиями по разным уголкам мира, вариативным прохождением и широкими геймплейными возможностями. Также подтверждена текстовая локализация на русском языке.

После декабрьского переноса релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит 70 долларов, а предварительные заказы уже открыты.

Почему 007 First Light недоступна на консолях в Украине?

Ситуация с консольными версиями 007 First Light в Украине оказалась запутанной. Формально игра имеет страницы в экосистеме PlayStation, однако часть украинских пользователей сообщает об отсутствии возможности приобрести или найти проект в региональном магазине PlayStation Store. Аналогичные проблемы ранее коснулись и других игр IO Interactive.

Причиной может быть система региональных ограничений, которую студия применила после выхода с рынков России и Беларуси. В комментарии на странице Steam представитель IO Interactive заявил, что каталог компании был убран из цифровых магазинов в "определенных странах" из-за необходимости соблюдения международных санкций.

При этом пользователи обратили внимание, что Украина не находится под санкциями, а потому, вероятно, речь идет об ошибке или некорректной региональной классификации.

Украинское издание dev.ua также сообщало, что ограничения могут быть связаны с политикой PlayStation Store, где некоторые временно оккупированные территории Украины могли попасть в общий регион с Россией или Беларусью. Из-за этого блокировка могла автоматически распространиться и на украинских пользователей.

В то же время на PC ситуация другая – в Steam страница игры доступна для украинских пользователей без ограничений. Именно поэтому проблема пока касается преимущественно консолей PlayStation. На это также обращали внимание пользователи форумов и сообществ, которые требовали от IO Interactive объяснений относительно украинского региона.

Интересно, что официальная украинская страница игры на сайте PlayStation существует и содержит локализованное описание, однако доступность покупки может отличаться в зависимости от региона аккаунта и самого магазина.