Часто гравці Minecraft дивують інших геймерів власними масштабними та складними проєктами в грі, однак коли кілька талановитих гравців об'єднуються заради спільної мети результат й узагалі перевершує всі очікування.

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Група ентузіастів, яким надзвичайно подобається будувати в пісочниці від Mojang об'єдналася під тегом CubedCommunity ще у 2014 році й відтоді частенько тішить шанувальників гри своїми витворами.

Найновішим відео, яким поділилися геймери, став трейлер унікального міста, під час будівництва якого використали понад 1 мільярд блоків.

Дивовижне місто у Minecraft – дивитися відео

Проєкт CubedCommunity вразив спільноту не лише гігантськими масштабами, але й своєю фотореалістичністю, адже деякі кадри практично не відрізнити від реальних фото.

Ще більше дивує той факт, що мегаполіс звели всього за 3 тижні, щоправда, не відомо скільки саме ентузіастів над ним працювали.

Творці проєкту пообіцяли ролик з детальнішим оглядом міста та можливість завантажити мапу для усіх охочих, щоправда, для цього потрібно буде підписатися на їхній канал у Discrord.