Ентузіасти вразили мережу, показавши місто з мільярда блоків у Minecraft: захопливе відео
Джерело:CubedCommunity у соцмережі X
Група талановитих гравців Minecraft об'єдналася задля того аби збудувати місто, що складатиметься з понад 1 мільярда блоків і результат їх роботи, м'яко кажучи, вражає.
Часто гравці Minecraft дивують інших геймерів власними масштабними та складними проєктами в грі, однак коли кілька талановитих гравців об'єднуються заради спільної мети результат й узагалі перевершує всі очікування.
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Група ентузіастів, яким надзвичайно подобається будувати в пісочниці від Mojang об'єдналася під тегом CubedCommunity ще у 2014 році й відтоді частенько тішить шанувальників гри своїми витворами.
Найновішим відео, яким поділилися геймери, став трейлер унікального міста, під час будівництва якого використали понад 1 мільярд блоків.
Дивовижне місто у Minecraft – дивитися відео
Проєкт CubedCommunity вразив спільноту не лише гігантськими масштабами, але й своєю фотореалістичністю, адже деякі кадри практично не відрізнити від реальних фото.
Ще більше дивує той факт, що мегаполіс звели всього за 3 тижні, щоправда, не відомо скільки саме ентузіастів над ним працювали.
Творці проєкту пообіцяли ролик з детальнішим оглядом міста та можливість завантажити мапу для усіх охочих, щоправда, для цього потрібно буде підписатися на їхній канал у Discrord.