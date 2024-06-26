Гравець Stardew Valley вразив фанатів гри неймовірним досягненням, якому позаздрять інтроверти

Шанувальнику Stardew Valley вдалося досягти неймовірного успіху в культовому симуляторі ферми, повністю уникнувши одного з основних елементів ігрового процесу.

Однією з найголовніших чеснот Stardew Valley є та віртуальна спільнота невеличкого селища, яку розробник Ерік Барон створив настільки гостинною, що іноді хочеться й справді переїхати у цю вигадану місцину.

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Однак, користувач Reddit під ніком Ok-Aspect-9070, здивував спільноту своїм проходженням гри в якому повністю проігнорував все, що знаходиться за межами його ферми жодного разу не вийшовши за її межі.

Найзахопливішим стало те, що геймеру якимось чином під час цього вдалося накопичити понад 10 мільйонів монет.

Це досягнення збило з пантелику чимало шанувальників Stardew Valley, адже видається просто нереальним.

Увесь час гравцю доводилося працювати з початковими інструментами, без можливості їх покращення у місцевого коваля.

До того ж – фермер не міг купити нічого для розсади, тому був обмежений лишень культурами, що виростали зі "змішаного насіння".

Таке проходження зайняло в ентузіаста 9 ігрових років і 25 годин реального часу.