Одной из главных достоинств Stardew Valley является то виртуальное сообщество небольшого поселка, которое разработчик Эрик Барон создал настолько гостеприимным, что иногда хочется действительно переехать в эту вымышленную местность.

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Мечта интроверта – разбогатеть, не выходя из дома

Однако, пользователь Reddit под ником Ok-Aspect-9070, удивил сообщество своим прохождением игры в котором полностью проигнорировал все, что находится за пределами его фермы ни разу не выйдя за ее пределы.

Самым захватывающим стало то, что геймеру каким-то образом во время этого удалось накопить более 10 миллионов монет.

Это достижение сбило с толку немало поклонников Stardew Valley, ведь кажется просто нереальным.

Все время игроку приходилось работать с начальными инструментами, без возможности их улучшения у местного кузнеца.

К тому же – фермер не мог купить ничего для рассады, поэтому был ограничен только культурами, что вырастали из "смешанных семян".

Такое прохождение заняло у энтузиаста 9 игровых лет и 25 часов реального времени.