Digital Foundry – відомий портал, що спеціалізується на оцінці технічного аспекту виготовлення відеоігор і нещодавно його спеціалісти опублікували щорічний підсумковий рейтинг проєктів із найкращою графікою.
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Слід зазначити, що серед десятки найкращих є як ігри реліз яких відбувся у 2022 році, так і старіші проєкти, які отримали оновлення графіки протягом року.
Позиції з 10 по 4 зайняли наступні проєкти (у випадковому порядку):
- Dying Light 2
- Need For Speed Unbound
- Fortnite (оновлення до Unreal Engine 5.1)
- A Plague Tale: Requiem
- Warhammer 40,000: Darktide
- The Last of Us Part 1
- Gran Turismo 7
Однак найцікавіша боротьба розгорнулася у трійці лідерів.
Бронзу завоювало оновлення для Portal 2, що додало в гру славнозвісну технологію RTX та оновлені текстури. За словами спеціалістів порталу, саме цей апдейт вчергове довів важливість освітлення у відеоіграх.
Срібло не менш неочікувано отримав свіженький горрор, ідейний спадкоємець серії Dead Space – The Callisto Protocol. Проєкт хвалили за роботу з дрібними "партиклами" та увагу до деталей, але зрештою він програв перше місце через відсутність "візуальної плавності" у версії для ПК.
Повний огляд рейтингу від Digital Foundry: відео
На першому місці та з титулом найкращої графіки 2022 року опинилась Horizon Forbidden West від Guerrilla Games.
Сиквел отримав похвалу від команди DF за покращення анімацій з першої гри та за те, наскільки дивовижно деталізовані пейзажі ігрового світу.