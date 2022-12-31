Digital Foundry – известный портал, специализирующийся на оценке технического аспекта изготовления видеоигр и недавно его специалисты опубликовали ежегодный итоговый рейтинг проектов с лучшей графикой.

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Следует отметить, что среди десятки лучших есть как игры релиз которых состоялся в 2022 году, так и более старые проекты, получившие обновление графики в течение года.

Позиции с 10 по 4 заняли следующие проекты (в случайном порядке):

Dying Light 2

Need For Speed Unbound

Fortnite (обновление до Unreal Engine 5.1)

A Plague Tale: Requiem

Warhammer 40,000: Darktide

The Last of Us Part 1

Gran Turismo 7

Однако самая интересная борьба развернулась в тройке лидеров.

Бронзу завоевало обновление для Portal 2, что добавило в игру знаменитую технологию RTX и обновленные текстуры. По словам специалистов портала, именно этот апдейт в очередной раз доказал важность освещения в видеоиграх.

Серебро не менее неожиданно получил свеженький горрор, идейный наследник серии Dead Space – The Callisto Protocol. Проект хвалили за работу с мелкими "партиклами" и внимание к деталям, но в конце концов он проиграл первое место из-за отсутствия "визуальной плавности" в версии для ПК.

Полный обзор рейтинга от Digital Foundry: видео

На первом месте и с титулом лучшей графики 2022 года оказалась Horizon Forbidden West от Guerrilla Games.

Сиквел получил похвалу от команды DF за улучшение анимаций первой игры и за то, насколько удивительно детализированы пейзажи игрового мира.