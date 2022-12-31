З'явився рейтинг ігор з найкращою графікою у 2022 році – хто посів перше місце

Авторитетний портал Digital Foundry опублікував власний рейтинг відеоігор з найкращою графікою, випущених у 2022 році. Детальніше про нього – у матеріалі.

Digital Foundry – відомий портал, що спеціалізується на оцінці технічного аспекту виготовлення відеоігор і нещодавно його спеціалісти опублікували щорічний підсумковий рейтинг проєктів із найкращою графікою.

Важливо PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п'ять пунктів обігріву

Слід зазначити, що серед десятки найкращих є як ігри реліз яких відбувся у 2022 році, так і старіші проєкти, які отримали оновлення графіки протягом року.

Позиції з 10 по 4 зайняли наступні проєкти (у випадковому порядку):

Dying Light 2

Need For Speed Unbound

Fortnite (оновлення до Unreal Engine 5.1)

A Plague Tale: Requiem

Warhammer 40,000: Darktide

The Last of Us Part 1

Gran Turismo 7

Однак найцікавіша боротьба розгорнулася у трійці лідерів.

Бронзу завоювало оновлення для Portal 2, що додало в гру славнозвісну технологію RTX та оновлені текстури. За словами спеціалістів порталу, саме цей апдейт вчергове довів важливість освітлення у відеоіграх.

Срібло не менш неочікувано отримав свіженький горрор, ідейний спадкоємець серії Dead Space – The Callisto Protocol. Проєкт хвалили за роботу з дрібними "партиклами" та увагу до деталей, але зрештою він програв перше місце через відсутність "візуальної плавності" у версії для ПК.

Повний огляд рейтингу від Digital Foundry: відео

На першому місці та з титулом найкращої графіки 2022 року опинилась Horizon Forbidden West від Guerrilla Games.

Сиквел отримав похвалу від команди DF за покращення анімацій з першої гри та за те, наскільки дивовижно деталізовані пейзажі ігрового світу.