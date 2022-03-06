На тлі російської агресії все більше розробників ігор намагаються достукатися до місцевих геймерів. Цього разу це спробували зробити автори маловідомої відеогри з назвою Ebony Spire: Heresy.

Актуально "Не мовчи": представники українського кіберспорту звернулися до росіян

Ініціатива авторів Ebony Spire: Heresy

Розробники відеогри зі студії Bearded Giant Games різко засудили російську агресію та вимагають зупинити війну на території нашої країни. Вони солідарні з народом України та повністю підтримують його в цей непростий час. Варто відзначити, що одними словами підтримки вони не обмежилися.

Річ у тім, що представники Bearded Giant Games вирішили змінити ціни на свої відеоігри для росіян. Тепер їхня гра Ebony Spire: Heresy коштує в цьому регіоні понад 14 мільйонів рублів, а проєкт з назвою Space Mercs – 10 мільйонів рублів.

Зрозуміло, що назвати їхній спосіб боротьби дуже дієвим навряд чи можна. Але привернути увагу місцевих ЗМІ до війни на території України, вони точно змогли. Річ у тім, що наразі це найдорожчі відеоігри в російському сегменті Steam.

Чергове зростання цін в російському регіоні

Також вчора стало відомо, що розробники зі студії Facepunch Studios підняли ціну на свої відеогри для російських геймерів. Тепер гра Rust на території Росії коштує 3000 рублів (раніше 1465), а Garry's Mod – 750 рублів (раніше 365).

А ще їхні розробники відзначили, що перечислять 500 тисяч доларів благодійним фондам, які допомагають людям, що постраждали від російської агресії. Також вони відзначили, що вищезгаданим організаціям будуть перераховуватися всі ті кошти, які вони отримують від продажів у російського регіону.

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