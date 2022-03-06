Відповідне відео з'явилося на ютуб-каналі української кіберспортивної команди NAVI. Взяти участь в такому звернені вирішило чимало популярних представників кіберспорту, які проживають на території України.

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Звернення представників українського кіберспорту до росіян

Вони відзначили, що кіберспортивна спільнота завжди робила все разом, але зараз вона перебуває на грані розколу. А все тому, що російська армія віроломно напала на Україну. Зараз вона нищить цілі міста та вбиває невинних мирних людей.

Вони відзначають, що це не військова операція для захисту прав російськомовного населення. Представники українського кіберспорту справедливо зазначають, що на території України ніколи не притісняли росіян та населення, яке спілкується цієї мовою.

Вони говорять, що цю війну придумав Путін, а допомагають йому не лише російські військові, а й мільйони звичайних громадян, які зараз просто мовчать. Саме тому представники українського кіберспорту закликають росіян не мовчати та розповідати своїм близьким та знайомим правду про війну, яку розв'язала Росія на території України. На їхню думку, цю війну можна зупинити лише разом.

Звернення представників українського кіберспорту до росіян: відео

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