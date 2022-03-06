Соответствующее видео появилось на ютуб-канале украинской киберспортивной команды NAVI. Поучаствовать в таком обращении решило немало популярных представителей киберспорта, проживающих на территории Украины.

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Обращение представителей украинского киберспорта к россиянам

Они отметили, что киберспортивное сообщество всегда делало все вместе, но сейчас оно находится на грани раскола. А все потому, что русская армия вероломно напала на Украину. Сейчас она уничтожает целые города и убивает невинных мирных людей.

Они отмечают, что это не военная операция по защите прав русскоязычного населения. Представители украинского киберспорта справедливо отмечают, что на территории Украины никогда не притесняли россиян и население, которое общалось на этом языке.

Они говорят, что эту войну придумал Путин, а помогают ему не только российские военные, но и миллионы обычных граждан, которые сейчас просто молчат. Поэтому представители украинского киберспорта призывают россиян не молчать и рассказывать своим близким и знакомым правду о войне, которую развязала Россия на территории Украины. По их мнению, эту войну можно остановить только вместе.

Обращение представителей украинского киберспорта к россиянам: видео

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