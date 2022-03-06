Количество известных видеоигровых компаний, которые отказываются работать на территории страны-агрессора, только растет. Сегодня о своем желании выйти из местного рынка заявили несколько известных разработчиков игр.
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Activision Blizzard
Представители Activision Blizzard заявили, что с ужасом следят за тем, что происходит сейчас на территории Украины. Они отметили, что солидарны с украинским народом и добавили, что пожертвуют пострадавшим от российской агрессии 300 тысяч долларов.
Также компания Activision Blizzard решила остановить распространение всех своих проектов на территории страны-агрессора. Речь идет не только о видеоиграх, но и о различных дополнениях, внутриигровых транзакциях и подписках. Также добавим, что подобный запрет касается всех платформ.
Microsoft
Не хочет сотрудничать с оккупантами и известная компания Microsoft. Соответствующее сообщение она опубликовала еще несколько дней назад, правда, масштаб санкции в сфере видеоигр стал известен только вчера. Теперь на территории страны-агрессора нельзя приобрести все видеоигры Microsoft. Отметим, что запрет действует на всех платформах, а также касается внутриигровых транзакций, дополнений и подписок.
Rockstar Games
Похоже, присоединится к двум вышеупомянутым гигантам игровой индустрии и компания Rockstar Games. Дело в том, что вчера российские геймеры начали массово жаловаться на то, что они не могут купить видеоигры в сервисе Rockstar Store. Официального заявления пока не последовало, но в общем-то и так понятно, чем все это должно завершиться.
Добавим, что пока оккупанты могут приобрести игры Rockstar Games в других сервисах. Правда, как они планируют это делать непонятно. Дело в том, что сегодня решила покинуть рынок страны-агрессора и платежная система PayPal.
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