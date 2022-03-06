Кількість відомих відеоігрових компанії, яка відмовляється працювати на території країни-агресора, лише зростає. Сьогодні про своє бажання вийти з місцевого ринку заявили одразу кілька відомих розробників ігор.
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Activision Blizzard
Представники Activision Blizzard заявили, що з жахом слідкують за тим, що відбувається зараз на території України. Вони відзначили, що солідарні з українським народом та додали, що пожертвують постраждалим від російської агресії 300 тисяч доларів.
Також компанія Activision Blizzard вирішила зупинити розповсюдження всіх своїх проєктів на території країни-агресора. Йдеться не лише про відеоігри, а й про різноманітні доповнення, внутрішньоігрові транзакції та підписки. Також додамо, що подібна заборона стосується всіх платформ.
Microsoft
Не хоче співпрацювати з окупантами й відома компанія Microsoft. Відповідне повідомлення вона опублікувала ще кілька днів тому, щоправда, масштаб санкції у сфері відеоігор став відомий лише вчора. Отже, тепер на території країни-агресора не можна придбати всі відеоігри Microsoft. Відзначимо, що заборона діє на всіх платформах, а також вона стосується внутрішньоігрових транзакцій, доповнень та підписок.
Rockstar Games
Здається, приєднається до двох вищезгаданих гігантів ігрової індустрії й компанія Rockstar Games. Річ у тім, що вчора російські геймери почали масово скаржитися на те, що вони не можуть придбати відеоігри в сервісі Rockstar Store. Офіційної заяви поки не послідувало, але загалом й так зрозуміло, чим все це має завершитися.
Додамо, що поки окупанти можуть придбати ігри Rockstar Games в інших сервісах. Щоправда, як вони це планують робити незрозуміло. Річ у тім, що вчора вирішила покинути ринок країни-агресора й платіжна система PayPal.
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