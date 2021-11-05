14–річний геймер прогуляв школу після перемоги у турнірі Warzone з призовим фондом у $75 000

14–річний кіберспортсмен Call of Duty: Warzone вирішив взяти вихідний від навчання, заробивши чималу суму на турнірі "Останній танець у Верданську". Як відреагували батьки геймера – дізнайтеся у матеріалі.

Надмірна кількість часу проведена за комп'ютером чи приставкою часто стає причиною сварок тінейджерів та їхніх батьків, проте як бути, коли ваша дитина конвертує цей час у зароблені гроші? Саме у такій ситуації опинилися батьки 14–річного хлопця, який став переможцем офіційного турніру з Call of Duty: Warzone.

Неймовірно Вперше в історії: геймер встановив унікальне досягнення у відеогрі Fortnite

Rivs у свої 14 років, перемогою на престижному турнірі, заслужив право називатися одним із найкращих кіберспортсменів Warzone. А найцікавішим є те, що він та його партнер по команді Destroy ледь-ледь змогли подолати відкриту кваліфікацію на гранд-фінал заходу під назвою "Останній танець у Верданську" в якому розігрували не багато не мало – 75 тисяч вічнозелених.

Лого турніру / зображення з twitter

Яким же було здивування публіки, коли дует аутсайдерів показав максимум власних можливостей та безпомилкову гру, вигравши фактично головний приз турніру у 28 тисяч доларів (по 14 тисяч на людину). Попри те, що для багатьох досвідчених кіберспортсменів це вже не такі й великі гроші, чи ви можете собі уявити, наскільки це величезна сума для підлітка?

Журналісти порталу Dexerto зв'язалися з тріумфатором аби розпитати його про емоції від перемоги, реакцію батьків та на що той збирається витратити кошти.

Отож, святкування Рівса було дещо незвичним – він просто не пішов до школи наступного дня та відсипався, адже турнір проводився уночі. За словами кіберспортсмена, батьки відреагували на це досить нормально головним чином через те, що все ще були розгублені. Коли хлопчина повідомив їм про перемогу та грошовий приз ті спершу були шоковані та не повірили синові, але згодом сказали, що пишаються його успіхами.

А щодо запитання журналістів, куди швидше підуть призові гроші: на новий комп'ютер чи на подарунок на День матері, молодий геймер запевнив, що "скоріше за все, мабуть, на День матері", але також додав що "це досить багато грошей" і він поки що не прийняв остаточного рішення.

Сподіваємося, що неочікуваний успіх не запаморочить голову перспективному кіберспортсмену та він ще не раз порадує публіку та своїх фанатів гучними перемогами.