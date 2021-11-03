Реліз відеогри Fortnite відбувся ще в липні 2017 року, але за весь цей час жодному геймеру так й не підкорилося одне унікальне досягнення. Шанувальники цієї гри вже навіть почали думати, що це зробити просто неможливо. Щоправда, головний герой цієї історії вирішив довести всім зворотнє.

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Отже, користувач з нікнеймом Rages Revenge став першим гравцем в історії Fortnite, який зміг взяти тисячний рівень бойової перепустки. А найцікавіше, що зробив він це за місяць до завершення сезону, коли всі показники обнуляються. Варто додати, що загалом для отримання всіх нагород бойової перепустки потрібно взяти до 250 рівнів.

Для досягнення своєї цілі Rages Revenge не лише постійно грав, а й активно використовував різноманітні "глітчі", яких було немало на початку цього сезону. Саме тому шанувальники цієї відеогри припускають, що він може залишитися єдиним гравцем в історії Fortnite, якому підкорялося це досягнення. На їхню думку, в наступних сезон вже може й не бути такої кількості "дір".

Щоправда, є й інша важлива причина. Річ у тім, що Rages Revenge взагалі нічого не отримав за досягнення рекордного рівня. А сам момент його отримання нічим не відрізнявся від стандартного. Дуже ймовірно, що представники Epic Games навіть не припускали, що комусь зможе підкоритися ця цифра. Також цікаво, що головний герой продовжив набирати рівні й далі, а це означає, що в місцевій бойовій перепустці немає обмежень за цим показником. Наостанок варто відзначити, що розробники гри Fortnite поки ніяк не коментували досягнення Rages Revenge.

Трейлер актуальної бойової перепустки: відео