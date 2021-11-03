Релиз видеоигры Fortnite состоялся еще в июле 2017 года, но за все это время ни одному геймеру так и не покорилось одно уникальное достижение. Поклонники этой игры уже даже начали думать, что это сделать просто невозможно. Правда, главный герой этой истории решил доказать всем обратное.

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Итак, пользователь с никнеймом Rages Revenge стал первым игроком в истории Fortnite, который смог взять тысячный уровень боевого пропуска. А самое интересное, что он сделал это за месяц до завершения сезона, когда все показатели обнуляются. Стоит добавить, что для получения всех наград боевого пропуска нужно взять до 250 уровней.

Для достижения своей цели Rages Revenge не только постоянно играл, но и активно использовал разнообразные "глитчи", которых было немало в начале этого сезона. Именно поэтому поклонники этой видеоигры предполагают, что он может остаться единственным игроком в истории Fortnite, которому покорялось это достижение. По их мнению, в следующих сезон уже может и не быть такого количества "дыр".

Правда, есть и другая важная причина. Дело в том, что Rages Revenge вообще ничего не получил за достижение рекордного уровня. Сам же момент его получения ничем не отличался от стандартного. Очень вероятно, что представители Epic Games даже не предполагали, что кому-то может покориться эта цифра. Также интересно, что главный герой продолжил набирать уровни и дальше, а это значит, что в местном боевом пропуске нет ограничений по этому показателю. Напоследок стоит отметить, что разработчики игры Fortnite пока никак не комментировали достижение Rages Revenge.

Трейлер актуального боевого пропуска: видео