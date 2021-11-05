Чрезмерное количество времени, проведенное за компьютером или приставкой, часто становится причиной ссор тинейджеров и их родителей, однако как быть, когда ваш ребенок конвертирует это время в заработанные деньги? Именно в такой ситуации оказались родители 14–летнего парня, ставшего победителем официального турнира по Call of Duty: Warzone.

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Rivs в свои 14 лет, благодаря победе на престижном турнире, заслужил право называться одним из лучших киберспортсменов Warzone. А самое интересное, что он и его партнер по команде Destroy едва смогли преодолеть открытую квалификацию на гранд-финал мероприятия под названием "Последний танец в Верданске" в котором разыгрывали не много ни мало – 75 тысяч вечнозеленых.

Лого турнира / изображение с twitter

Каково же было удивление публики, когда дуэт аутсайдеров показал максимум собственных возможностей и безошибочную игру, выиграв фактически главный приз турнира в 28 тысяч долларов (по 14 тысяч на человека). Несмотря на то, что для многих опытных киберспортсменов это уже не такие большие деньги, вы можете себе представить, насколько это огромная сумма для подростка?

Журналисты портала Dexerto связались с триумфатором, чтобы расспросить его об эмоциях от победы, реакции родителей и о том на что тот собирается потратить средства.

Итак, празднование Ривса было несколько необычным – он просто не пошел в школу на следующий день и отсыпался, ведь турнир проводился ночью. По словам киберспортсмена, родители отреагировали на это достаточно нормально, главным образом из-за того, что все еще были растеряны. Когда парень сообщил им о победе и денежном призе, они сначала были шокированы и не поверили сыну, но впоследствии сказали, что гордятся его успехами.

На вопрос журналистов, куда скорее всего пойдут призовые деньги: на новый компьютер или на подарок на День матери, молодой геймер сказал: "пожалуй, на День матери", но также добавил что "это достаточно большая сумма" и он пока еще не принял окончательного решения.

Надеемся, что неожиданный успех не вскружит голову перспективному киберспортсмену и он еще не раз порадует публику и своих фанатов громкими победами.