Те що Tetris існує, здається, цілу вічність, аж ніяк не означає, що гра "померла".

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У відомої головоломки існує безліч ітерацій та не менше фанатів, які й по цей день змагаються один з одним в майстерності, попутно встановлюючи рекорди.

Найцікавішим є те, що окрім олдскульних шанувальників у гри з'являються й нові прихильники, до того ж часто молодші за неї.

До прикладу, Алекс Так – нова зірка кіберспортивного Тетриса, а хлопцеві всього лише 15 років.

Докладна біографія геймера – дивитися відео

Від березня по квітень 2024 року, Alex T. побив щонайменше шість світових рекордів у популярній грі.

Серед іншого, підліток принаймні двічі перетнув позначку в 10 мільйонів очків в оригінальній версії Tetris для NES, а за допомоги модифікованих картриджів і взагалі досягнув найвищого відомого результату, набравши понад 16,7 мільйона балів.

Хронологія рекордів геймера / Фото aGameScout

Вишенькою на торті є досягнення, що підкорилося гравцю 2 квітня.

У січні цього року, 13-річний геймер Blue Scuti вперше в історії "пройшов" Tetris для NES, зламавши гру на 157 рівні. Так ось, не повірите, але Алекс побив цей рекорд – він зробив те ж саме, але у фіналі склав не 1 лінію, як це зробив попередник, а одразу 6.

Молодик не налаштований зупинятися, а мотивує його вочевидь не лише слава та пошана серед шанувальників головоломки, але й десятки тисяч доларів, які він заробив завдяки своїм дивовижним навичкам гри в Tetris.