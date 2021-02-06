20 років на побиття рекорду: гравець нарешті влучив у кожний титр в Super Smash Bros. Melee

Після майже 20 років спроб, нарешті знайшовся умілець, що зумів влучити в усі 190 імен у титрах Super Smash Bros. Melee, щоправда, після того, як за це було обіцяно нагороду в $3000. Деталі у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Super Smash Bros. Melee – неймовірно популярна гра, в яку люди грають навіть донині. Тож не дивно, що навіть через 20 років після її релізу рекорди Smash Bros. все ще оновлюються.

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Super Smash Bros. Melee є другою грою улюбленої багатьма файтингової франшизи, але вона все ще регулярно з'являється на змагальній сцені. Остання гра серії Super Smash Bros. Ultimate, випущена у 2018 році, але дуже віддане товариство фанатів відмовилося залишати улюблену класику від Nintendo GameCube. Гравці з усього світу все ще обожнюють Super Smash Bros. Melee, навіть попри те, що цій грі в листопаді виповниться 20 років.

Серія відома перш за все двома речами: своєю веселою та хаотичною механікою бою та цікавими завершальними титрами. Super Smash Bros. Melee не є винятком. Завершальні титри цієї гри виконані у вигляді космічного шутера від першої особи, у якому імена всіх хто працював над грою швидко та хаотично виникають на екрані, а завдання гравця – влучити в якомога більше з них лазерним променем.

Хоча, на перший погляд, це звучить досить легко, проте ця міні гра зовсім непроста, оскільки титри Super Smash Bros. Melee мають 190 імен, і протягом 20 років ніхто так і не спромігся влучити в усі з них, принаймні до цього тижня. Одним з творців цього рекорду сміливо можна назвати ютубера, що спеціалізується на класичних відеоіграх – Натаніеля Банді (його канал на Ютубі). Саме Натаніель в одному зі своїх відео розбурхав інтерес до цього челенджу, пообіцявши нагороду у 3 тисячі доларів тому, хто спроможеться хоча б побити попередній рекорд у 182 влучання. І от вже через два тижні після старту челенджу з'явився переможець. Хлопець на ім'я Мартін Сарате зумів не тільки побити попередній рекорд, а й узагалі влучити в усі 190 імен в титрах гри.

Відео довгоочікуваного досягнення

Відео, на якому Сарате влучає в усі імена, вражає. Таке досягнення вимагає неймовірної чіткості рухів та точності, і той факт, що на це пішло майже 20 років, багато говорить про складність місії. За словами Мартіна, йому знадобилося понад 50 годин практики, перш ніж він зміг виконати цей челендж.

Звичайно, можливо й таке, що насправді хтось і раніше влучав в усі 190 імен, але просто не записав цього на відео, оскільки не було відповідного стимулу. Отож, якщо ютубери продовжуватимуть платити кошти за нові рекорди чи таємниці старих відеоігор то, швидше за все, люди продовжать їх бити та знаходити.