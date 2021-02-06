После почти 20 лет попыток, наконец нашелся умелец, который сумел попасть во все 190 имен в титрах Super Smash Bros. Melee, правда, после того, как за это было обещано награду в $3000. Детали в материале.

Источник: 24 канал

Super Smash Bros. Melee – невероятно популярная игра, в которую люди играют и по сей день. Неудивительно, что даже через 20 лет после ее релиза рекорды Smash Bros. все еще обновляются.

Интересно Лучше такого не повторять: стример прошел известную видеоигру на 100% без повреждений

Super Smash Bros. Melee является второй игрой любимой многими файтинговой франшизы, но она все еще регулярно появляется на соревновательной сцене. Последняя игра серии Super Smash Bros. Ultimate, выпущенная в 2018 году, но очень преданное общество фанатов отказалось оставлять любимую классику от Nintendo GameCube. Игроки со всего мира все еще обожают Super Smash Bros. Melee, даже несмотря на то, что этой игре в ноябре исполнится 20 лет.

Серия известна прежде всего двумя вещами: своей веселой и хаотичной механикой боя и интересными завершающими титрами. Super Smash Bros. Melee не является исключением. Завершающие титры этой игры выполнены в виде космического шутера от первого лица, в котором имена всех, кто работал над игрой быстро и хаотично возникают на экране, а задача игрока – попасть в как можно больше из них лазерным лучом.

Хотя, на первый взгляд, это звучит довольно легко, однако эта мини игра совсем непростая, поскольку титры Super Smash Bros. Melee имеют 190 имен, и в течение 20 лет никто так и не смог попасть во все из них, по крайней мере до этой недели. Одним из творцов этого рекорда смело можно назвать ютубера, специализирующаяся на классических видеоиграх – Натаниэля Банди (его канал на Ютубе). Именно Натаниэль в одном из своих видео взбудоражил интерес к этому челленджу, пообещав награду в 3 тысячи долларов тому, кто сможет хотя бы побить предыдущий рекорд в 182 попадания. И вот уже спустя две недели после старта челленджа появился победитель. Парень по имени Мартин Сарате сумел не только побить предыдущий рекорд, но и вообще попасть во все 190 имен в титрах игры.

Видео долгожданного достижения

Видео, на котором Сарате попадает во все имена, впечатляет. Такое достижение требует невероятной четкости движений и точности, и тот факт, что на это ушло почти 20 лет, много говорит о сложности миссии. По словам Мартина, ему понадобилось более 50 часов практики, прежде чем он смог выполнить этот челлендж.

Конечно, возможно и такое, что на самом деле кто-то и раньше попадал во все 190 имен, но просто не записал этого на видео, поскольку не было соответствующего стимула. А значит, если ютуберы продолжать платить деньги за новые рекорды или тайны старых видеоигр то, скорее всего, люди продолжат их бить и находить.