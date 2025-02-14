PGL оголошує 4 нові турніри з DOTA 2, кожен з яких розіграє по мільйону доларів

Румунський організатор турнірів анонсував нові турніри з Dota 2. Але пройдуть вони не найближчим часом. Ось перші деталі.

Що відомо

Оскільки нові правила Valve вимагають від організаторів планувати турніри за два роки до їх проведення, то ці нові події призначені аж на 2027 рік. Вони будуть розкидані на весь період, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Жоден з турнірів ще не має оголошеної повноцінної назви, тому організатор називає їх просто "Подія". Ось повний список:

PGL DOTA 2 Подія 1: 2 березня – 14 березня 2027 року.

PGL DOTA 2 Подія 2: 11 травня – 23 травня 2027 року.

PGL DOTA 2 Подія 3: 19 жовтня – 31 жовтня 2027 року.

PGL DOTA 2 Подія 4: 16 листопада – 28 листопада 2027 року.

Кожен з турнірів розіграє по мільйону доларів призових. Це, наприклад, рівень турніру DreamLeague, тому можна очікувати щось не менш важливе за своєю вагою.

Однак і не можна виключати того, що під цими кодовими назвами ховаються уже відомі великі турніри, такі як уже згадана DreamLeague чи Wallachia, котра також пропонує 1 000 000 доларів призових. Враховуючи, що перший проходить кілька разів на рік, стартуючи приблизно в той же період, що і "Подія 1", є велика ймовірність, що це один і той же захід.

Хай там як, а до 2027 року лишається ще два роки і багато що може змінитися.