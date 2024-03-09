Це відбувається тому, що з часом розробники з різних причин прибирають проєкти з продажів і все що залишається охочим доторкнутися до класики – полювати за фізичними виданнями на різного роду платформах чи навіть аукціонах.
Однак, найзручнішою платформою для геймерів залишається Steam і 8 березня 2024 року Electronic Arts потішили його користувачів, випустивши там одразу 25 класичних відеоігор студії.
Серед найцікавішого: майже усі частини культової стратегії Command and Conquer та недооцінена гра про боротьбу сил опору з нацистами в окупованому Парижі – The Saboteur.
Трейлер гри The Saboteur – дивитися відео
Отож, якщо ви свого часу пропустили повз якусь з цих забавок та давно шукали де її придбати – це ваш шанс заповнити пробіл у геймерській біографії.