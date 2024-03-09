Частой проблемой для фанатов олдскульных видеоигр является то, что их практически невозможно приобрести, сообщает 24 Канал.

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Это происходит потому, что со временем разработчики по разным причинам убирают проекты из продаж и все что остается желающим прикоснуться к классике – охотиться за физическими изданиями на разного рода платформах или даже аукционах.

Интересно, что существует специализированный цифровой онлайн-магазин Good Old Games (GoG), который как раз пытается решить эту проблему и предлагает широкий выбор ретро-видеоигр.

Однако, самой удобной платформой для геймеров остается Steam и 8 марта 2024 года Electronic Arts порадовали его пользователей, выпустив там сразу 25 классических видеоигр студии.

Среди самого интересного: почти все части культовой стратегии Command and Conquer и недооцененная игра о борьбе сил сопротивления с нацистами в оккупированном Париже – The Saboteur.

Трейлер игры The Saboteur – смотреть видео

Полный список проектов EA, которые добавили в Steam: Command and Conquer

Command and Conquer: The Covert Operations

Command and Conquer: Red Alert

Command and Conquer: Red Alert: Counterstrike

Command and Conquer: Red Alert: The Aftermath

Command and Conquer: Tiberian Sun

Command and Conquer: Tiberian Sun Firestorm

Command and Conquer: Red Alert 2

Command and Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge

Command and Conquer: Renegade

Command and Conquer: Generals

Command and Conquer: Generals: Zero Hour

Command and Conquer 3: Tiberium Wars

Command and Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath

Command and Conquer: Red Alert 3

Command and Conquer: Red Alert 3: Uprising

Command and Conquer 4: Tiberian Twilight

SimCity 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Поэтому, если вы в свое время пропустили мимо какую-то из этих игрушек и давно искали где ее приобрести – это ваш шанс заполнить пробел в геймерской биографии.