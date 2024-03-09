Это происходит потому, что со временем разработчики по разным причинам убирают проекты из продаж и все что остается желающим прикоснуться к классике – охотиться за физическими изданиями на разного рода платформах или даже аукционах.
Однако, самой удобной платформой для геймеров остается Steam и 8 марта 2024 года Electronic Arts порадовали его пользователей, выпустив там сразу 25 классических видеоигр студии.
Среди самого интересного: почти все части культовой стратегии Command and Conquer и недооцененная игра о борьбе сил сопротивления с нацистами в оккупированном Париже – The Saboteur.
Трейлер игры The Saboteur – смотреть видео
Поэтому, если вы в свое время пропустили мимо какую-то из этих игрушек и давно искали где ее приобрести – это ваш шанс заполнить пробел в геймерской биографии.