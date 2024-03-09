У Steam неочікувано вийшли 25 відеоігор від Electronic Arts

Великий перелік класичних відеоігор студії EA неочікувано з'явився на цифровому майданчику Steam, захопивши шанувальників хорошої класики ПК геймінгу зненацька.

Частою проблемою для фанатів олдскульних відеоігор є те, що їх практично неможливо придбати, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Пробирає до мурах: 5 найепічніших битв у відеоіграх

Це відбувається тому, що з часом розробники з різних причин прибирають проєкти з продажів і все що залишається охочим доторкнутися до класики – полювати за фізичними виданнями на різного роду платформах чи навіть аукціонах.

, що існує спеціалізований цифровий онлайн-магазин, який якраз намагається розв'язати цю проблему та пропонує широкий вибір ретро-відеоігор.

Однак, найзручнішою платформою для геймерів залишається Steam і 8 березня 2024 року Electronic Arts потішили його користувачів, випустивши там одразу 25 класичних відеоігор студії.

Серед найцікавішого: майже усі частини культової стратегії Command and Conquer та недооцінена гра про боротьбу сил опору з нацистами в окупованому Парижі – The Saboteur.

Трейлер гри The Saboteur – дивитися відео

Повний список проєктів EA, які додали в Steam:

Command and Conquer

Command and Conquer: The Covert Operations

Command and Conquer: Red Alert

Command and Conquer: Red Alert: Counterstrike

Command and Conquer: Red Alert: The Aftermath

Command and Conquer: Tiberian Sun

Command and Conquer: Tiberian Sun Firestorm

Command and Conquer: Red Alert 2

Command and Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge

Command and Conquer: Renegade

Command and Conquer: Generals

Command and Conquer: Generals: Zero Hour

Command and Conquer 3: Tiberium Wars

Command and Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath

Command and Conquer: Red Alert 3

Command and Conquer: Red Alert 3: Uprising

Command and Conquer 4: Tiberian Twilight

SimCity 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Отож, якщо ви свого часу пропустили повз якусь з цих забавок та давно шукали де її придбати – це ваш шанс заповнити пробіл у геймерській біографії.