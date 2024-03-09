У Steam неочікувано вийшли 25 відеоігор від Electronic Arts

9 березня 2024, 14:12
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Великий перелік класичних відеоігор студії EA неочікувано з'явився на цифровому майданчику Steam, захопивши шанувальників хорошої класики ПК геймінгу зненацька.

Частою проблемою для фанатів олдскульних відеоігор є те, що їх практично неможливо придбати, повідомляє 24 Канал.

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Це відбувається тому, що з часом розробники з різних причин прибирають проєкти з продажів і все що залишається охочим доторкнутися до класики – полювати за фізичними виданнями на різного роду платформах чи навіть аукціонах.

Цікаво, що існує спеціалізований цифровий онлайн-магазин Good Old Games (GoG), який якраз намагається розв'язати цю проблему та пропонує широкий вибір ретро-відеоігор.

Однак, найзручнішою платформою для геймерів залишається Steam і 8 березня 2024 року Electronic Arts потішили його користувачів, випустивши там одразу 25 класичних відеоігор студії. 

Серед найцікавішого: майже усі частини культової стратегії Command and Conquer та недооцінена гра про боротьбу сил опору з нацистами в окупованому Парижі – The Saboteur. 

Трейлер гри The Saboteur – дивитися відео

Повний список проєктів EA, які додали в Steam:

  • Command and Conquer
  • Command and Conquer: The Covert Operations
  • Command and Conquer: Red Alert
  • Command and Conquer: Red Alert: Counterstrike
  • Command and Conquer: Red Alert: The Aftermath
  • Command and Conquer: Tiberian Sun
  • Command and Conquer: Tiberian Sun Firestorm
  • Command and Conquer: Red Alert 2
  • Command and Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge
  • Command and Conquer: Renegade
  • Command and Conquer: Generals
  • Command and Conquer: Generals: Zero Hour
  • Command and Conquer 3: Tiberium Wars
  • Command and Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath
  • Command and Conquer: Red Alert 3
  • Command and Conquer: Red Alert 3: Uprising
  • Command and Conquer 4: Tiberian Twilight
  • SimCity 3000 Unlimited
  • Populous
  • Populous 2: Trials of the Olympic Gods
  • Populous: The Beginning
  • Dungeon Keeper Gold
  • Dungeon Keeper 2
  • Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack
  • The Saboteur

Отож, якщо ви свого часу пропустили повз якусь з цих забавок та давно шукали де її придбати – це ваш шанс заповнити пробіл у геймерській біографії.

Автор: Максим Задворський