У Steam неочікувано вийшли 25 відеоігор від Electronic Arts
Великий перелік класичних відеоігор студії EA неочікувано з'явився на цифровому майданчику Steam, захопивши шанувальників хорошої класики ПК геймінгу зненацька.
Частою проблемою для фанатів олдскульних відеоігор є те, що їх практично неможливо придбати, повідомляє 24 Канал.
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Це відбувається тому, що з часом розробники з різних причин прибирають проєкти з продажів і все що залишається охочим доторкнутися до класики – полювати за фізичними виданнями на різного роду платформах чи навіть аукціонах.Цікаво, що існує спеціалізований цифровий онлайн-магазин Good Old Games (GoG), який якраз намагається розв'язати цю проблему та пропонує широкий вибір ретро-відеоігор.
Однак, найзручнішою платформою для геймерів залишається Steam і 8 березня 2024 року Electronic Arts потішили його користувачів, випустивши там одразу 25 класичних відеоігор студії.
Серед найцікавішого: майже усі частини культової стратегії Command and Conquer та недооцінена гра про боротьбу сил опору з нацистами в окупованому Парижі – The Saboteur.
Трейлер гри The Saboteur – дивитися відео
Повний список проєктів EA, які додали в Steam:
- Command and Conquer
- Command and Conquer: The Covert Operations
- Command and Conquer: Red Alert
- Command and Conquer: Red Alert: Counterstrike
- Command and Conquer: Red Alert: The Aftermath
- Command and Conquer: Tiberian Sun
- Command and Conquer: Tiberian Sun Firestorm
- Command and Conquer: Red Alert 2
- Command and Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge
- Command and Conquer: Renegade
- Command and Conquer: Generals
- Command and Conquer: Generals: Zero Hour
- Command and Conquer 3: Tiberium Wars
- Command and Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath
- Command and Conquer: Red Alert 3
- Command and Conquer: Red Alert 3: Uprising
- Command and Conquer 4: Tiberian Twilight
- SimCity 3000 Unlimited
- Populous
- Populous 2: Trials of the Olympic Gods
- Populous: The Beginning
- Dungeon Keeper Gold
- Dungeon Keeper 2
- Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack
- The Saboteur
Отож, якщо ви свого часу пропустили повз якусь з цих забавок та давно шукали де її придбати – це ваш шанс заповнити пробіл у геймерській біографії.