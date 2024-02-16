З 22 лютого користувачам Epic Games Store випаде шанс поповнити свою бібліотеку одразу 3 цікавими іграми, повідомляє 24 Канал.

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Отож, зовсім скоро геймери зможуть безплатно отримати наступні 3 проєкти:

Fallout (89/100 від критиків та 8.9/10 від геймерів на metacritic)

(89/100 від критиків та 8.9/10 від геймерів на metacritic) Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (82/100 від критиків та 7.7/10 від геймерів на metacritic)

(82/100 від критиків та 7.7/10 від геймерів на metacritic) Fallout 2 (86/100 від критиків та 9.1/10 від геймерів на metacritic)

​​​​​Наступні безплатні ігри ​/ ​Фото EGS

Всі ці три класичні гри високо цінуються як шанувальниками франшизи, так і критиками.

До того ж перші Fallout й узагалі багато хто вважає кращими ізометричними RPG в історії жанру.

Цікаво, що ці три проєкти EGS уже роздавала безплатно у 2022 році, однак тоді у користувачів платформи був лише один день, щоб їх отримати, тож цілком ймовірно, що багато хто пропустив цю пропозицію.

Тому, ПК-геймери, які ще не грали в класичні "фоличі", повинні обов'язково скористатися цією можливістю та отримати їх безкоштовно, що можна буде зробити до 29 лютого включно.