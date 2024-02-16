С 22 февраля пользователям Epic Games Store выпадет шанс пополнить свою библиотеку сразу 3 интересными играми, сообщает 24 Канал.

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Итак, совсем скоро геймеры смогут бесплатно получить следующие 3 проекта:

Fallout (89/100 от критиков и 8.9/10 от геймеров на metacritic)

(89/100 от критиков и 8.9/10 от геймеров на metacritic) Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (82/100 от критиков и 7.7/10 от геймеров на metacritic)

(82/100 от критиков и 7.7/10 от геймеров на metacritic) Fallout 2 (86/100 от критиков и 9.1/10 от геймеров на metacritic)

Следующие бесплатные игры / Фото EGS

Все эти три классические игры высоко ценятся как поклонниками франшизы, так и критиками.

К тому же первые Fallout и вовсе многие считают лучшими изометрическими RPG в истории жанра.

Интересно, что эти три проекта EGS уже раздавала бесплатно в 2022 году, однако тогда у пользователей платформы был только один день, чтобы их получить, поэтому вполне вероятно, что многие пропустили это предложение.

Поэтому, ПК-геймеры, которые еще не играли в классические "фолычи", должны обязательно воспользоваться этой возможностью и получить их бесплатно, что можно будет сделать до 29 февраля включительно.