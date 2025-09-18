У світі стримінгу не бракує контент-мейкерок, які будують свою кар'єру на спілкуванні, перегляді різних шоу чи навіть купанні в басейнах. Одначе, є окрема категорія стримерок, що дійсно закохані у відеоігри й здатні зачарувати своїми трансляціями навіть найбільших скептиків. Кілька таких знає 24 Канал.

MissMikkaa

Мікаела, або ж як її знають на Twitch – MissMikkaa, це 28-річна стримерка зі Швеції, яка здобула велику популярність завдяки своїм ігровим навичкам та нестандартному підходу до трансляцій.

Вона ніколи не шукає легких шляхів, а завжди перетворює проходження відеоігор у справжнє шоу, вигадуючи для себе найбільш чудернацькі "челенджі" з можливих. Певно до цього її спонукає гаряча чілійська кров.

До прикладу, одного разу дівчина пройшла надважку Elden Ring одночасно на двох екранах. При чому на одному вона грала за допомогою стандартного геймпада, а на іншому керувала танцювальним килимком. Виглядало це справді приголомшливо.

Один з найцікавіших моментів челенджу – дивіться відео

Окрім того, Мікаела є приємною людиною, а середній онлайн її трансляцій частенько дає їй шанс поспілкуватися з глядачами, які її просто обожнюють.

Dobra_Divka

Серед українських стримеркинь також є затяті геймерки.

Однією з найвідоміших є справжня корифейка цієї справи під ніком Dobra Divka, яка почала вести трансляції українською ще з 2018 року.

Спеціалізується дівчина, як не дивно, на різноманітних шутерах. У фаворі переважно королівські битви, а основною грою на трансляціях є PUBG.

Майстерний хайлайт від дівчини – дивіться відео

Наразі вона поєднує стримінг з материнством, а її маленький син іноді навіть з'являється на трансляціях аби передати привіт "чатерсам", повідомляє marketer.

sashagrey

Знаючи минуле цієї панянки, багато хто може подумати що ми жартуємо. Одначе, зовсім ні.

Саме Марина Енн Генціс, а так насправді звуть колишню акторку фільмів для дорослих, наразі є однією з найкращих "ігрових" стримеркинь у світі.

На її трансляціях регулярно можна побачити усі новинки "ігропрому" та проходження проєктів найрізноманітніших жанрів.

Хоча вона не може похвалитися шаленою майстерністю у якихось конкретних відеоіграх, як попередні дві героїні, атмосфера на трансляціях завжди "лампова" та максимально приємна, а головне – ніякої розпусти.

Окрім ігор, Саша часто проводить і "кукінг-стріми", а якось навіть готувала український борщ.

Щоправда, цим контент-мейкерка, як повідомляє NV, трохи вляпалася в скандал, обравши вельми невдалу обкладинку та вступну репліку для відео.