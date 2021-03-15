Гравець у Pokemon Let's Go поділився цікавою історією на платформі Reddit. Геймер провів майже 400 годин у спробах отримати рідкісну версію покемона Magikarp.

Геймер із нікнеймом GimmeDatGrimoire поділився цікавою та вражаючою історією на платформі Reddit. Користувачам дуже сподобався його пост: 22 тисячі вподобань та понад 300 коментарів за декілька днів.

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У Pokemon Let's Go та в інших іграх цієї серії є така цікава група покемонів із назвою "shiny". З англійського це можна перекласти як "блискучий", але це не зовсім коректно у цій ситуації. Правильніше буде написати, що це дуже унікальні покемони, які відрізняються своїм забарвленням. Шанс отримати таких створінь мізерний, тому фанати витрачають десятки годин на їхній пошук.

Щоправда, герой сьогоднішньої історії перевершив всіх, бо провів майже 400 годин у спробах отримати унікального Magikarp. Цього покемона важко назвати дуже корисним, бо до 15 рівня у нього є лише одна атака із назвою "Splash", яка майже не завдає шкоди. У відеоіграх серії покемон, продаж Magikarp це класичний вид шахрайства.

Геймери купують у певного NPC за покедолари цього покемона, але спочатку виявляється, що це майже проста риба. У грі навіть може з'явитися глузливий напис, у якому буде сказано про обман головного героя. Щоправда, всі шанувальники покемонів знають, що все не так просто, бо помилився у цій ситуації горе-продавець. Річ у тому, що при досягненні 20 рівня Magikarp може еволюціонувати у величного та потужного Gyarados.

Геймер GimmeDatGrimoire знав про це шахрайство, але дуже хотів отримати золотого Magikarp. Він зберіг гру біля продавця цього покемона, а потім протягом 3 років намагався "вибити" таку унікальну варіацію. Чимало геймерів не досягають успіху у подібних спробах, хоча також витрачають сотні годин на це. GimmeDatGrimoire зміг отримати свого золотого покемона, тому його можна назвати щасливчиком.

Геймер написав, що не шкодує про витрачений час, а також впевнений, що це було того варте. Користувачі у коментарях відзначили, що шанс "вибити" такого покемона складає 0,00024%. Пропонуємо вам ознайомитися з відео, на якому можна побачити цього золотого Magikarp.

Золотий Magikarp у відеогрі Pokemon Let's Go – відео

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