Игрок в Pokemon Let's Go поделился интересной историей на платформе Reddit. Геймер потратил почти 400 часов в попытках получить редкую версию покемона Magikarp.

Геймер с никнеймом GimmeDatGrimoire поделился интересной и впечатляющей историей на платформе Reddit. Пользователям очень понравился его пост: 22 тысячи лайков и более 300 комментариев за несколько дней.

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В Pokemon Let's Go и в других играх этой серии есть такая интересная группа покемонов под названием "shiny". С английского это можно перевести как "блестящий", но это не совсем корректно в этой ситуации. Правильнее будет написать, что это очень уникальные покемоны, которые отличаются своей окраской. Шанс получить таких созданий мизерный, поэтому фанаты тратят десятки часов на их поиск.

Правда, герой сегодняшней истории превзошел всех, потому что провел почти 400 часов в попытках получить уникального Magikarp. Этого покемона трудно назвать очень полезным, потому что до 15 уровня у него есть только одна атака под названием "Splash", которая почти не причиняет вреда. В видеоиграх серии покемон, продажа Magikarp это классический вид мошенничества.

Геймеры покупают у определенного NPC за покедоллары этого покемона, но сначала оказывается, что это почти простая рыба. В игре даже может появиться глумливая надпись, в которой будет сказано об обмане главного героя. Правда, все поклонники покемонов знают, что все не так просто, потому что ошибся в этой ситуации горе-продавец. Дело в том, что при достижении 20 уровня Magikarp может эволюционировать в величественного и мощного Gyarados.

Геймер GimmeDatGrimoire знал об этом мошенничестве, но очень хотел получить золотого Magikarp. Он сохранил игру возле продавца этого покемона, а затем в течение 3 лет пытался "выбить" такую уникальную вариацию. Немало геймеров не достигают успеха в подобных попытках, хотя также тратят сотни часов на это. GimmeDatGrimoire смог получить своего золотого покемона, поэтому его можно назвать счастливчиком.

Геймер написал, что не жалеет о потраченном времени, а также уверен, что это того стоит. Пользователи в комментариях отметили, что шанс "выбить" такого покемона составляет 0,00024%. Предлагаем вам ознакомиться с видео, на котором можно увидеть этого золотого Magikarp.

Золотой Magikarp в видеоигре Pokemon Let's Go – видео

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